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    港媒批紐國延後大選是「雙標」 外媒︰林鄭延後選舉才是「自肥」

    部分親中港媒見獵心喜，痛批先前反對香港推遲立法會選舉的紐國總理阿爾登是雙重標準。（法新社）

    部分親中港媒見獵心喜，痛批先前反對香港推遲立法會選舉的紐國總理阿爾登是雙重標準。（法新社）

    2020-08-17 19:32:04

    〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭近期出現不明感染源的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土病例，讓紐國政府立刻升級防疫措施，就怕零星案例引爆二次感染，總理阿爾登（Jacinda Ardern）也在今天（17日）宣布原定9月19日舉行的大選延後1個月至10月17日，然而親中港媒見獵心喜，痛批先前反對香港延後立法會選舉的阿爾登是雙重標準；對此《德國之聲》反批，阿爾登的民調支持率高達6成以上，延後選舉是對自己不利，反觀香港特首林鄭月娥反對率高達7成，「延後是對自己有利」。

    根據《德國之聲》報導，紐西蘭的疫情在8月11日死灰復燃，終結連續102天本土0確診紀錄，阿爾登在獲得朝野共識後，決定目前以防疫為優先，9月19日的大選延後4週至10月17日舉行；雖然選前民調顯示，阿爾登所屬的工黨支持率有望贏得連任，外界普遍認為她不希望延後大選，但在疫情捲土重來的情況下，在野黨與執政盟友都要求當局延後大選。

    根據紐國法律規定，最長可以延後選舉2個月，但阿爾登表示，目前政府的首要工作是防疫，也希望確保選舉能公平的舉行，但無論防疫如何，都不會再考慮延後選舉，「我完全沒有打算改變這一點」；紐國因疫情延後大選的消息，讓香港的親中媒體見獵心喜，《香港新聞網》、《香港商報》、《文匯報》等都批評先前譴責香港延後選舉的紐西蘭是「雙重標準」。

    《德國之聲》則分析認為，紐國僅延後1個月，香港卻是延後1年，且阿爾登的民調始終維持在6成以上有選舉優勢，是因為在野黨不斷要求下以及經黨內討論後才決定延後大選，相比香港特首林鄭月娥反對率高達7成，再加上民主派氣勢正盛，有望奪下立法會過半席次，且林鄭月娥也未在取得朝野共識下延後改選，被外界視為「選情嚴峻」下的政治考量。

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