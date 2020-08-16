這是國軍的敵人？共軍班長「匕首刺殺術」被笑「中猴」

共軍班長示範匕首次殺數影片曝光，台灣網友認為簡直像「中猴」。（圖取自微博）

2020-08-16 22:52:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方時常貼出解放軍訓練影片，其中1支影片今（16日）受到台灣、香港網友熱議，1名解放軍班長示範如何使用匕首，但被認為表情太過猙獰，配上動作簡直像「中猴」，網友直呼「這就是國軍的敵人」。

香港臉書粉絲專頁「願共鳴歸香港」貼出解放軍發布的「匕首刺殺術」影片，由解放軍「第76集團軍合成旅支援保障連偵查班長」田景華示範，見他原先表情姿態一切正常，但將匕首拔出後就突然變得齜牙咧嘴、面目猙獰，對著鏡頭以誇張的動作刺殺，還連帶製造「殺」等配音，動作像機器人般僵硬，每個動作後還自動「定格」幾秒，「定格」時還似乎是用盡氣力全身帶些抖動，最後將刀插回刀鞘。

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此外，該名共軍班長今年也還有參與「中國人民解放軍新聞傳播中心廣播電視部」的棍棒打法拍攝影片，同樣也是在片中出現「相當浮誇」的表情。

台灣、香港兩地網友都對於影片感到相當有趣，認為該名班長「相當不正經」、「小丑」，也有網友留言指出「有病去看病好嗎？怎不拿超級小刀啊？」、「當你抽筋的表情出現的時候，我們已經送你下地獄了」、「原來是要讓戰鬥民族知道中國兵很猛，唐努烏梁海趕快歸還」。

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