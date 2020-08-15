為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中國3天侵占台灣？ 王定宇嗆：黑水溝底就是解放軍的終點

    中國近日在台灣海峽軍演，美國海軍協會8月期刊《議事錄》一篇文章指出，中國可能會趁明年美國總統就職典禮期間，用3天的時間「武統台灣」；對此，立法委員王定宇（見圖）怒嗆，「黑水溝底是解放軍的終點站」。（資料照，記者方賓照攝）

    中國近日在台灣海峽軍演，美國海軍協會8月期刊《議事錄》一篇文章指出，中國可能會趁明年美國總統就職典禮期間，用3天的時間「武統台灣」；對此，立法委員王定宇（見圖）怒嗆，「黑水溝底是解放軍的終點站」。（資料照，記者方賓照攝）

    2020-08-15 23:21:02

    〔即時新聞／綜合報導〕中國近日在台灣海峽軍演，美國海軍協會（U.S. Naval Institute）8月期刊《議事錄》（Proceedings）一篇文章指出，中國可能會趁明年美國總統就職典禮期間，用3天的時間「武統台灣」；對此，立法委員王定宇怒嗆，「黑水溝底是解放軍的終點站」。

    綜合媒體報導，美國中央情報局（CIA）前副局長莫瑞爾（Michael Morell）與參謀長聯席會議前副主席溫尼菲爾德（James Winnefeld）在《議事錄》發表聯名文章，名為《從未有過的戰爭？》（The War that Never Was？），內容指出，中國將會在美國總統大選過後，12月中啟動「紅省行動」（Operation Red province），藉由加劇台海緊張局勢，作為一月初到東海軍演的說詞，掩護大規模軍事調動，之後在1月19日至1月21日美國總統交接的三天內，趁機侵占台灣。

    中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進14日發表社論指稱，軍演是向台美發出明確警告，宣示中國絕不坐視對「一中原則」進行挑釁，要台美別幻想能順利提升官方關係，同時也顯示，解放軍有能力從台海各個方向發起總攻，還能以「短時間、小時計」拿下台灣。

    針對來自美國的警告以及中國的嗆聲，王定宇今（15）在臉書po出國軍的影片表示，他常常說「和平是靠自己的實力，不是靠敵人的善意」，台灣的國軍跟中共解放軍有三點不同，「他們解放軍是侵略、欺負別人的家園，我們國軍是保護自己的國家；他們解放軍會為了中共統治者殺害自己的人民，我們的國軍是在保護自己的人民；他們解放軍很會吹牛，我們的國軍的不會」。

    王定宇狠嗆：「戰爭沒有贏家，台灣不求戰，但是一旦侵略我們國家，不管中共解放軍怎麼吹噓，幾小時？幾天？幾週？黑水溝底是你們最有可能的終點站！」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    回防「後院」！美國會兩黨聯手提案 全面阻擋中國在拉美擴張
    2020-08-15 19:29

    回防「後院」！美國會兩黨聯手提案 全面阻擋中國在拉美擴張
    美CIA前副局長：中國可能趁美總統交接 明年初武統台灣
    2020-08-15 16:19

    美CIA前副局長：中國可能趁美總統交接 明年初武統台灣
    尾聲了！林口公園路這案旋風式狂銷 創新高峰

    尾聲了！林口公園路這案旋風式狂銷 創新高峰
    軍情動態》劍指中國！美第七艦隊公佈關島4艘潛艦訓練實況
    2020-08-15 10:50

    軍情動態》劍指中國！美第七艦隊公佈關島4艘潛艦訓練實況
    彭博：美正式向台灣出售66架F-16 將配備頂級電子雷達
    2020-08-15 08:05

    彭博：美正式向台灣出售66架F-16 將配備頂級電子雷達
    運動就好？40歲後肌肉天天在流失

    運動就好？40歲後肌肉天天在流失
    中國承諾毫無價值！ 法學者：台灣若垮台將是「民主大挫敗」
    2020-08-15 00:43

    中國承諾毫無價值！ 法學者：台灣若垮台將是「民主大挫敗」
    國際今日熱門
    2020-08-15 00:51

    武漢肺炎》印尼參與中國疫苗測試 1600人等待接種

    2020-08-15 00:35

    冰雹與大雨狂襲 小環法選手背部被砸出驚悚紅斑

    2020-08-15 00:47

    土耳其不滿以阿簽和平協議 揚言中斷關係

    2020-08-15 02:43

    美CDC通報：染疫新增5萬2799例 病死增1169人

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播