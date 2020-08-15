中國3天侵占台灣？ 王定宇嗆：黑水溝底就是解放軍的終點

中國近日在台灣海峽軍演，美國海軍協會8月期刊《議事錄》一篇文章指出，中國可能會趁明年美國總統就職典禮期間，用3天的時間「武統台灣」；對此，立法委員王定宇（見圖）怒嗆，「黑水溝底是解放軍的終點站」。（資料照，記者方賓照攝）

2020-08-15 23:21:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國近日在台灣海峽軍演，美國海軍協會（U.S. Naval Institute）8月期刊《議事錄》（Proceedings）一篇文章指出，中國可能會趁明年美國總統就職典禮期間，用3天的時間「武統台灣」；對此，立法委員王定宇怒嗆，「黑水溝底是解放軍的終點站」。

綜合媒體報導，美國中央情報局（CIA）前副局長莫瑞爾（Michael Morell）與參謀長聯席會議前副主席溫尼菲爾德（James Winnefeld）在《議事錄》發表聯名文章，名為《從未有過的戰爭？》（The War that Never Was？），內容指出，中國將會在美國總統大選過後，12月中啟動「紅省行動」（Operation Red province），藉由加劇台海緊張局勢，作為一月初到東海軍演的說詞，掩護大規模軍事調動，之後在1月19日至1月21日美國總統交接的三天內，趁機侵占台灣。

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中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進14日發表社論指稱，軍演是向台美發出明確警告，宣示中國絕不坐視對「一中原則」進行挑釁，要台美別幻想能順利提升官方關係，同時也顯示，解放軍有能力從台海各個方向發起總攻，還能以「短時間、小時計」拿下台灣。

針對來自美國的警告以及中國的嗆聲，王定宇今（15）在臉書po出國軍的影片表示，他常常說「和平是靠自己的實力，不是靠敵人的善意」，台灣的國軍跟中共解放軍有三點不同，「他們解放軍是侵略、欺負別人的家園，我們國軍是保護自己的國家；他們解放軍會為了中共統治者殺害自己的人民，我們的國軍是在保護自己的人民；他們解放軍很會吹牛，我們的國軍的不會」。

王定宇狠嗆：「戰爭沒有贏家，台灣不求戰，但是一旦侵略我們國家，不管中共解放軍怎麼吹噓，幾小時？幾天？幾週？黑水溝底是你們最有可能的終點站！」

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