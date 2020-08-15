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    港立法會延任1年 曾國衛：人大常委決定「有充分民意授權」

    香港政制及內地事務局局長曾國衛稱人大常委宣布立法會議員延任一年的決定有充分民意授權。（圖擷取自微博）

    香港政制及內地事務局局長曾國衛稱人大常委宣布立法會議員延任一年的決定有充分民意授權。（圖擷取自微博）

    2020-08-15 22:14:45

    〔即時新聞／綜合報導〕中共全國人大常委會日前宣布香港立法會議員延任一年，對此，香港政制及內地事務局局長曾國衛今天（15日）說這是「合情合理的安排」，還強調人大常委作出的相關決定「絕對有充分民意授權」！

    專責統籌及促進香港與中國內地更密切聯繫與合作的政制及內地事務局，局長曾國衛正是在本月7日被美國宣布制裁的11名中港官員之一。根據《立場新聞》報導，曾國衛今早針對人大常委會作出立法會議員延任一年的決定表示，人大常委本身是民意代表，也是國家最高權力機關，強調人大常委的決定絕對有充分民意授權，還呼籲全體立法會議員重回議會，堅守崗位。

    至於那些被DQ（取消資格）的現屆立法會議員或參選人，曾國衛說，一次取消資格不代表終身不得參選，但未來一年會繼續觀察有關人士的言行，如有關人士明年再報名，會重新考慮提名有效性。

    除此之外，香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍十分嚴峻，曾國衛稱香港檢測能力不足，治療機構面臨巨大壓力，多虧中央「反應迅速，無條件支持特區政府抗疫」。對於香港網路上質疑中國內地人員會以防疫之名，收集港人DNA「送中」，他說，這是中央對港關心，市民不應惡意造謠抹黑，還說港人應該要感恩中央協助防疫。

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