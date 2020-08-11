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    立法會延任不少於一年？香港民主派批人大常委會：架空憲制！

    香港民主派痛批，中國人大常委會通過本屆香港立法會延任「不少於一年」，等於架空了一國兩制下的特區憲制。圖為香港立法會議場。（法新社）

    香港民主派痛批，中國人大常委會通過本屆香港立法會延任「不少於一年」，等於架空了一國兩制下的特區憲制。圖為香港立法會議場。（法新社）

    2020-08-11 22:30:57

    〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大常委會今（11）日以全票通過《香港特別行政區第六屆立法會繼續運作》議案，意即第六屆立法會議員將全部延任「不少於」1年，包括日前報名參選被取消資格的4名民主派人士，直至第七屆立法會任期開始，香港民主派發出聲明，痛批中國人大架空了一國兩制下的特區憲制。

    綜合港媒報導，中國人大常委會今天表決有關香港立法會真空期的決定議案，最終全票通過。本屆香港立法會將延任「不少於」1年，包括早前4名參選立法會但遭取消資格的民主派現任議員，公民黨黨魁楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗及會計界梁繼昌，都將過渡到未來1年的議會。

    香港民主派也發出聲明指出，本屆議會若延任不少於一年，將與《基本法》第69條「每屆任期四年」的規定牴觸，「近450萬名選民的恆常選舉權遭褫奪」，而第五年的議會也不帶有民意授權。

    民主派批評，中國人大決定是毫無必要，架空了兩制下的特區憲制、自治程序以及香港法律機制，徹底改變了議會更替機制。民主派擔憂，此次若開先例，接下來《基本法》的憲制安排將會「失去確定性及法律約束」。

    民主派強調，將會從各方管道了解民意，並研擬下一步行動。

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