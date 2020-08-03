龐皮歐︰立法會延選 香港將淪中國城市

香港行政長官林鄭月娥以疫情為由，將立法會選舉延後一年。美國國務卿龐皮歐一日譴責港府這項決定，強調延後選舉並無正當理由，港人可能永遠無法再投票。（歐新社檔案照）

2020-08-03 05:30:00

「嚴重關切」港府動用國安法抓學生、DQ泛民派參選人

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐（見圖，歐新社檔案照）一日發表聲明，譴責香港政府以武漢肺炎疫情為由，將預定九月初投票的立法會選舉延後一年，呼籲港府盡快舉行選舉，否則香港將持續邁向淪為另一個由共產黨統治的中國城市，港人可能永遠無法再投票。龐皮歐稍後還推文表示，對於港府動用「港區國安法」拘捕四名學生，以及取消民主派參選人資格表示嚴重關切，批評中共一再展現無意落實對港人的承諾，削弱香港自治。

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「港人可能永遠無法再投票」

龐皮歐在聲明中說，沒有任何令人信服的理由可把選舉整整延後一年，香港很有可能再也沒辦法針對任何人或事投票；此等令人遺憾的行為，確認了北京當局無意信守在「中英聯合聲明」及「香港基本法」中，對港人與英國所做的承諾。龐皮歐還說，港人過去數十年來，已多次展現舉辦自由公平選舉的意願與能力，美國呼籲港府重新考慮延後立法會選舉的決定，延後選舉的時間，應該盡量接近原本的投票日九月六日，以反映港人的意願與熱望，否則香港將持續邁向淪為另一個由共產黨統治的中國城市。

香港專業法律團體「法政彙思」二日也指控，大規模取消參選人資格（DQ）及延後選舉，違反港人的基本權利；十二名被取消選舉資格的被提名人，已聲明擁護「基本法」並效忠特區政府；高等法院曾裁定，若參選人簽署聲明，選舉主任只能在擁有「強而有力、清晰和具說服力的材料」時，方可裁定候選人不具備擁護「基本法」和效忠香港特區的意圖，但如今哪些行為會被視為不擁護「基本法」和無法保證效忠香港特區，變得越來越模糊，這樣的不確定性，不利於舉行符合國際人權法的公平公正的選舉。

香港大律師公會二日也發表聲明，對選舉延後一年表示高度關切，也對港府此舉的法理及證據基礎存有重大疑慮。大律師公會指出，港府無視「基本法」的規定，更提請中國全國人民代表大會常務委員會就延後選舉而產生的立法會任期問題做出決定，公會對此表示震驚，此舉實際上繞過「基本法」及其他香港法令，規避港府相關決定遭到法律挑戰，違反法治社會要求行政機關行為須有合法性及法律有確定性的原則，對香港法治帶來衝擊。

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