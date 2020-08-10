香港普篩引DNA送中疑慮 學者指防疫爆「中港矛盾」

鍾劍華認為，聘用中資化驗所引起DNA 送中疑慮，令香港防疫措施形成「中港矛盾」。（歐新社）

2020-08-10 08:54:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港近期武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情復燃，特首林鄭月娥在7日召開記者會表示將推行「自願性普及社區檢測」，不過在病毒檢測廠商方面，傳出港府未經公開招標，聘用3間中資化驗所進行檢測，其中一間公司更有強制蒐集新疆人基因的前科，引發多位區議員質疑港府藉防疫之名執行政治工作。香港民意研究所副主席鍾劍華認為，聘用中資化驗所引起DNA 「送中」疑慮，令香港防疫措施形成「中港矛盾」。

根據《美國之音》報導，林鄭月娥在上週五宣布港府將推出「自願性普及社區檢測」，由3家中資檢測機構在香港進行測試，包括華大基因、金域醫學檢驗集團和凱普生物，而華大基因已經在香港島西區著手設立臨時「火眼實驗室」。林鄭月娥表示，這3家中資公司在香港進行的化驗受香港法律規管，若實驗室人員在進行檢測時出錯，將會由這3家化驗公司負責。

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然而中國派往香港的檢測人員更可獲得港府發出的臨時註冊豁免，他們入境香港的時候亦可以豁免14日的強制隔離檢疫。荃灣區議員譚凱邦上週五表示，鄭月娥政府豁免中國人員的醫療註冊及14日強制隔離，是破壞香港醫療專業，不斷強調香港需要北京支援，是要討好北京，製造中國支援香港抗疫的假象。

香港民意研究所副主席鍾劍華則認為，林鄭月娥在各界反對之下，堅持讓中國人員來港進行病毒檢測，相信是北京在實施港版國安法及押後立法會選舉一年等事件之後希望安撫人心的舉動。但鍾劍華認為，香港民情在最近一年變化很大，此安排不會得到香港市民普遍信任，且全民檢測不配合居家隔離令等措施可說毫無意義，加上港人對北京及港府高度不信任，聘用中資化驗所引起DNA 「送中」等疑慮，令香港防疫措施形成「中港矛盾」。

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