與佛奇防疫不同調 川普新顧問力推校園開放

美國總統川普日前宣布，白宮團隊加入一名新的防疫顧問亞特拉斯，兩人對於防疫政策的看法相近。（歐新社）

2020-08-14 15:11:24

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情在全美持續延燒，美國總統川普日前（Donald Trump）在記者會上介紹新的防疫顧問亞特拉斯（Scott Atlas），樂稱兩人有許多相近的想法，積極推動解封，各界則批評亞特拉斯是川普的「回音」。

綜合外媒報導，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）是美國防疫的核心人物，卻多次因為與川普意見相左，引發川普的不滿。相較於白宮團隊的多名顧問專家，新顧問亞特拉斯和川普的看法相近，不支持封鎖政策，並呼籲在秋季重新開放校園。

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據報導，亞特拉斯是史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）的神經放射學家，曾多次為共和黨提供意見，也經常接受立場親川普的媒體《福斯新聞》（Fox News）採訪。川普表示，亞特拉斯正在與白宮團隊合作，共同研究武漢肺炎。川普也強調，亞特拉斯有很多「很棒的想法」，同時也認為聯邦政府到目前為止的表現良好。

亞特拉斯日前在接受《福斯新聞》訪問時曾毫無根據的提出，「兒童幾乎不會傳播武漢肺炎病毒」，認為18歲以下的人「基本上沒有死亡的風險」。也曾指出，「美國有多少確診案例並不重要」，強調在沒有疫苗的情況下，需要朝群體免疫邁進。

各界也紛紛批評川普，打壓與自己不同的意見，認為亞特拉斯只是川普的回音。亞特拉斯則回應表示，對自己的經歷和專業知識感到相當滿意，並希望對白宮防疫團隊帶來新的意見。

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