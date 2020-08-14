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    三峽大壩壓力增！長江4號洪水今形成 重慶水位一夜暴漲5公尺

    中國四川成都成一片汪洋，市區車輛泡水中。（圖取自微博）

    中國四川成都成一片汪洋，市區車輛泡水中。（圖取自微博）

    2020-08-14 10:42:18

    〔即時新聞／綜合報導〕中國自6月起暴雨不斷，10日起長江上游的四川盆地受暴雨襲擊，省府成都也成一片汪洋，多地飽受水災之苦。受暴雨影響，四川省內的青衣江、涪江干流及部分支流，岷江、沱江、嘉陵江仍處於超警超保水位，重慶長江水位一夜暴漲5公尺。中國長江水利委員會水文局表示，今日凌晨已在長江上游干流寸灘站監測到「長江2020年第4號洪水」，預計洪峰將在明日上午8時，通過三峽大壩直沖下游地區。

    綜合媒體報導，中國水利部長江水利委員會水文局今日清晨5時公告，「長江2020年第4號洪水」已在長江上游形成，預計明日上午8時洪峰將通過三峽大壩，最大入庫流量將達每秒59000立方公尺。目前洪峰已至重慶，重慶永川區朱沱站今日上午出現最高水位，較昨日8時水位漲幅約5公尺，和12日相比，長江重慶水位已在2天的時間內暴漲10公尺。

    連日暴雨已使四川省多地飽受水患之苦，日前有民眾拍下岷江洪鋒過境時，四川樂山一艘空貨船被洪水捲走，失控衝向一座鋼架橋，出現「船沉橋斷」的驚悚畫面，連省府成都也沒能倖免，市區多輛車泡在一片汪洋中。

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