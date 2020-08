暴雨狂轟長江上游至17日 洪水直奔三峽大壩蓄洪能力再受考驗

2020-08-12 10:33:09

〔即時新聞/綜合報導〕中國從6月起暴雨連連,長江、黃河頻傳水患,從10日起暴雨狂轟三峽大壩上游的四川,其中雅安市受災嚴重,官方表示洪水已致6人死亡、5人失蹤,因山洪爆發,多處道路、電力中斷。此外,位在長江上游的青衣江出現超歷史最高水位的洪水,根據中央氣象台報導,四川地區的強降雨將持續到17日,再考驗三峽大壩的蓄洪能力。

綜合媒體報導,自10日起特大暴雨狂灌四川雅安、廣元、綿陽、德陽、成都、眉山等地,其中雅安市災情最為慘重,市內的衣江干流、名山河、蘆山河、寶興河等水位全面暴漲,洪水直淹村莊,導致道路、房屋被沖垮,電力設備等受損,還有民眾拍下大貨車直接被捲入水中的駭人影片,官方表示洪水已導致雅安市6人死亡、5人失蹤。

此外,長江上游的青衣江水位創歷史新高,已在11日3時35分形成2020年第1號洪水,將直奔三峽大壩,四川省防汛抗旱指揮辦公室昨晚已針對全省發布山洪災害「紅色預警」,為最高級別的警戒,而據中央氣象預報,暴雨將持續至17日,三峽大壩上游防汛抗洪形勢嚴峻。

四川省雅安市2020年8月11日暴雨



Heavy rain in the early morning of August 11, 2020 in Ya'an City, Sichuan pic.twitter.com/kZc8AUCh2J