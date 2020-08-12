暴雨狂轟長江上游至17日 洪水直奔三峽大壩蓄洪能力再受考驗

暴雨直灌四川至17日，長江上游已形成洪水，持續考驗三峽大壩的蓄洪能力。（法新社資料照）

2020-08-12 10:33:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國從6月起暴雨連連，長江、黃河頻傳水患，從10日起暴雨狂轟三峽大壩上游的四川，其中雅安市受災嚴重，官方表示洪水已致6人死亡、5人失蹤，因山洪爆發，多處道路、電力中斷。此外，位在長江上游的青衣江出現超歷史最高水位的洪水，根據中央氣象台報導，四川地區的強降雨將持續到17日，再考驗三峽大壩的蓄洪能力。

綜合媒體報導，自10日起特大暴雨狂灌四川雅安、廣元、綿陽、德陽、成都、眉山等地，其中雅安市災情最為慘重，市內的衣江干流、名山河、蘆山河、寶興河等水位全面暴漲，洪水直淹村莊，導致道路、房屋被沖垮，電力設備等受損，還有民眾拍下大貨車直接被捲入水中的駭人影片，官方表示洪水已導致雅安市6人死亡、5人失蹤。

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此外，長江上游的青衣江水位創歷史新高，已在11日3時35分形成2020年第1號洪水，將直奔三峽大壩，四川省防汛抗旱指揮辦公室昨晚已針對全省發布山洪災害「紅色預警」，為最高級別的警戒，而據中央氣象預報，暴雨將持續至17日，三峽大壩上游防汛抗洪形勢嚴峻。

四川省雅安市2020年8月11日暴雨



Heavy rain in the early morning of August 11, 2020 in Ya'an City, Sichuan pic.twitter.com/kZc8AUCh2J — 白七的纪录 （@Fei_Nigh） August 11, 2020

四川省绵阳市2020年8月11日暴雨



Heavy Rain on August 11, 2020 in Mianyang City, Sichuan pic.twitter.com/aXvqWvPPht — 白七的纪录 （@Fei_Nigh） August 11, 2020

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