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    中國6月洪患釀逾6346萬人受災 當局稱死亡219 較往年少

    中國從6月起各地暴雨連連，至少6346萬人次受災、直接經濟損失1789.6億人民幣，但當局強調失蹤死亡數僅219人。（法新社）

    中國從6月起各地暴雨連連，至少6346萬人次受災、直接經濟損失1789.6億人民幣，但當局強調失蹤死亡數僅219人。（法新社）

    2020-08-13 14:01:52

    〔即時新聞／綜合報導〕中國從6月起各地暴雨連連，光是三峽大壩就出現3次每秒5萬立方公尺每秒的入庫洪峰，中下游、洞庭湖、鄱陽湖區全線超警，當局坦承，今年6月以來，至少6346萬人次受災、直接經濟損失1789.6億人民幣（約新台幣7577.2億），但強調失蹤死亡數僅219人，較前五年均值減少一半以上。

    綜合中國媒體報導，中國國務院新聞辦今（13日）舉行記者會，說明洪患，坦承今年強降雨偏多，時間、空間集中，致長江、黃河、淮河、珠江、太湖等流域主要江河發生12次編號洪水，三峽大壩就出現3次每秒5萬立方公尺每秒的入庫洪峰，中下游、洞庭湖、鄱陽湖區全線超警，最長超警時間達42天。

    中國國家防總指揮部秘書長、應急管理部副部長兼水利部副部長周學文表示​​，江淮流域梅雨季降水量759.2毫米，持續時間62天，均為1961年以來歷史第一位。

    周學文說明，洪澇災害造成6346萬人次受災、直接經濟損失1789.6億人民幣，比前5年均值偏多12.7%和15.5%，但死亡失蹤219人，倒塌房屋5.4萬間，較前5年均值減少54.8%和65.3%，強調儘管災害損失重，但人員傷亡少。

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