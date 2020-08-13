蜀道真的難！四川逢暴雨多處對外道中斷未搶通 如同孤島

8月12日，四川眉山岷江支流思蒙河東坡區段，多個沿河鄉鎮民房和農田被淹，受災嚴重。（圖擷取網路）

2020-08-13 08:24:33

〔即時新聞／綜合報導〕中國暴雨不斷，本月10日開始四川進入強降雨，累計到昨天中午的統計，省多處道路阻斷，其中包括5處高速公路及5個收費站，12條國省道未能搶通，同時，眉山幾乎全市都淹掉了，約2.1萬人受災，岷江沿河的鄉鎮民房和農田被淹，受災嚴重。

8月12日，四川樂山，岷江、青衣江、大渡河三江上游洪峰通過樂山城區段。（圖擷取自網路）

《中新網》報導，昨天一整天的強降都集中在廣元西部、綿陽中部、德陽西部、成都西部，其中，德陽什邡新拱鎮站點，達191.7mm。今天暴雨可能繼續，四川省氣象台繼續發布暴雨橙色預警。

8月12日，岷江、青衣江、大渡河三江上游洪峰抵達四川樂山大佛景區三江匯流處，上漲迅猛的洪水導致大佛佛腳平台進水被淹

8月12日，岷江、青衣江、大渡河三江上游洪峰抵達四川樂山大佛景區三江匯流處，上漲迅猛的洪水導致大佛佛腳平台進水被淹。（圖擷取自網路）

8月12日，四川省眉山市修文鎮，沿河被淹的房屋。受持續暴雨天氣影響，眉山市東坡區、彭山區等地發生暴雨洪澇災害，造成多個沿河鄉鎮受災嚴重

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