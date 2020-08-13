蜀道真的難！四川逢暴雨多處對外道中斷未搶通 如同孤島
〔即時新聞／綜合報導〕中國暴雨不斷，本月10日開始四川進入強降雨，累計到昨天中午的統計，省多處道路阻斷，其中包括5處高速公路及5個收費站，12條國省道未能搶通，同時，眉山幾乎全市都淹掉了，約2.1萬人受災，岷江沿河的鄉鎮民房和農田被淹，受災嚴重。
《中新網》報導，昨天一整天的強降都集中在廣元西部、綿陽中部、德陽西部、成都西部，其中，德陽什邡新拱鎮站點，達191.7mm。今天暴雨可能繼續，四川省氣象台繼續發布暴雨橙色預警。
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〔即時新聞／綜合報導〕中國暴雨不斷，本月10日開始四川進入強降雨，累計到昨天中午的統計，省多處道路阻斷，其中包括5處高速公路及5個收費站，12條國省道未能搶通，同時，眉山幾乎全市都淹掉了，約2.1萬人受災，岷江沿河的鄉鎮民房和農田被淹，受災嚴重。
《中新網》報導，昨天一整天的強降都集中在廣元西部、綿陽中部、德陽西部、成都西部，其中，德陽什邡新拱鎮站點，達191.7mm。今天暴雨可能繼續，四川省氣象台繼續發布暴雨橙色預警。