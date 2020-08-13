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    水下畫面曝光！日本渡輪二戰被擊沉 終在函館外海尋獲

    二戰時期運送煤炭的青函連絡船，在接近戰爭結束時有12艘被美軍戰機擊沉，而其中一艘「第四青函丸」，近日在函館外海尋獲。（圖取自NHK）

    二戰時期運送煤炭的青函連絡船，在接近戰爭結束時有12艘被美軍戰機擊沉，而其中一艘「第四青函丸」，近日在函館外海尋獲。（圖取自NHK）

    2020-08-13 21:56:35

    〔即時新聞／綜合報導〕青函連絡船原本為接載普通乘客的渡輪，二戰時期太平洋戰爭爆發後，用途改為運送煤炭，接近戰爭結束時有12艘連絡船被美軍戰機擊沉，而其中一艘青函連絡船「第四青函丸」，近日在函館外海尋獲。

    《NHK》報導指出，由NHK和北海道函館市海洋研究中心進行的聯合調查，近期在函館市西南方約5公里、深約80公尺處首次發現，在二戰時期被美軍戰機擊沉的青函連絡船「第四青函丸」。

    青函連絡船是青森縣的青森車站和北海道的函館車站來往運輸的渡輪航線，過去會接載乘客或汽車。太平洋戰爭爆發後，青函連絡船支援戰事，將北海道的煤炭運往本州工業區，戰爭快要結束時有12艘青函連絡船遭美軍戰機擊沉，400多人因而罹難。

    「第四青函丸」為其中一艘，在函館外海被擊沉，造成54人死亡，但當時日本軍方未公布沉沒一事，因此後人無法得知詳細損失以及沉沒的確切位置。直到上月13日時，NHK和海洋研究中心在日本附近海域，以水下機器人進行攝影，以調查戰爭遺跡時，才在函館市西南方約5公里、深約80公尺處發現沉沒在海底的「第四青函丸」。

    專家指出，影片中能看見該船的甲板及船橋已經受到嚴重破壞，也發現了船尾供貨車裝卸貨物的軌道以及保護船體的防舷材，從這些跡象得以確認，這艘被發現的沉沒船隻就是「第四青函丸」。

    熟悉水下戰爭遺跡的日本東京海洋大學海洋科學技術研究科的教授岩淵聰文指出，根據曝光的水下影像來看，這絕對是「第四青函丸」。他表示，該遺跡曝光當時作為物流功用的青函連絡船，最後迎來的悲慘結局，是相當寶貴的水下遺產。

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