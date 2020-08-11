共機趁阿札爾訪台侵擾 前五角大廈官員：美有預期也已習慣

美國衛生部長阿札爾訪台，中國頻派戰機侵擾台海，官媒還放話「實彈飛彈演習」；對此，前五角大廈官員包士可（見圖）說，「美國原先就預期中國會有一些反應，也已經習慣」。（中央社資料照）

2020-08-12 00:00:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）近日來台訪問，中國頻派戰機侵擾台海，官媒還放話將進行「實彈飛彈演習」；對此，前五角大廈官員包士可（Joseph Bosco）表示，「美國原先就預期中國會有一些反應，也已經習慣」。

美國衛生部長阿札爾訪台之際，中國解放軍戰機10日再度踰越台海中線，遭到我國空軍強勢驅離，空軍司令部也罕見提及，對共軍以「地面防空飛彈全程監控」，是台灣軍方首次公開透露此事。

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中國官媒《環球時報》同天在推特跳腳嗆說，如果美國和「台獨勢力」的關係進一步發展，中國將在台海進行實彈飛彈演習；《環時》總編輯胡錫進也在微博發文強調，解放軍殲11、殲10越過海峽中線，是中國對美國衛生部長阿札爾訪台的清晰回應，也是對台灣當局的明確警告。

根據《美國之音》報導，針對中國以軍事警告美國派遣阿札爾訪台，前美國國防部部長辦公室中國事務主任主任包士可受訪指出，「這是我們一再看到的景象的一部分。每當我們做什麼或說什麼來支持台灣，中國就會做一些事情、做一些展示、派航艦到台海、派戰機飛越中線、發出要開啟戰爭的駭人聲明。經過這麼多年我們對此已經習慣了」。

包士可說，阿札爾訪台符合《台灣旅行法》的規定，要求美台高層官員更多交流互訪，「這是川普（Donald Trump）政府很好的在延續升級台灣地位、它的國際外交地位及其安全的政策」。

針對我空軍首度公開提到「地面防空導彈」，包士可表示，台灣軍方決定公開這項訊息，是要對北京發出信號，「因為中國不斷在抬高價碼，它一直在做這些事，所以我認為台灣有權利說，我們不是毫無防衛能力。我們能夠照顧自己。停止做這些瘋狂的事。如果台灣不這麼做，那麼中國在某一個時候就會認為它可以繼續這麼做下去而不會有後果。那是對台灣安全的侵犯」。

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