武漢肺炎》東京再添188例 籲民眾連假避免長途旅行

日本東京都統計，今日都內確認188例新增確診病例。圖為東京醫護人員工作情況。（路透）

2020-08-11 17:16:08

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，日本境內疫情自緊急事態宣言解除後再度緊張，至今仍狀況嚴峻；根據日本東京都統計，今日都內確認188例新增確診病例，為連續第2日確診人數降至200例以下。日本現為盂蘭盆節連假，對此，東京都方面也呼籲居民盡量避免離開都內的長途旅行。

根據《NHK》引述東京都今日統計，截至日本時間下午3時（台灣時間下午2時），都內確認到單日新增確診人數達188例，為連續第2日單日新增病例數降至200例以下，都內確診人數累計達1萬6252例。

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觀察病例詳細情況，188名新增確診病例中，年齡範圍廣，最年輕患者未滿10歲，最年長患者則為80多歲左右，男女皆有，其中以20至30歲左右的年齡層患者佔多數，共108人。觀察重症患者部分，11日都內重症患者較昨日減少2名，為22例。

現正值盂蘭盆節連假，都內疫情嚴重，東京都呼籲居民應保持最大程度的警戒，盡量避免離開都內的旅遊行程，同時在外地的都民也應盡量避免返鄉，參加夜間宴會等活動也應盡可能避免，以配合防疫。

根據約翰霍普金斯大學即時統計，日本境內累計確診病例數達4萬9843例，累計死亡病例數達例1052例。

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