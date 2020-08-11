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    武漢肺炎》美國疫情延燒 傳川普擬禁疑似染病公民返國

    美國的武漢肺炎疫情延燒。據傳，美國總統川普正在考慮擴大入境禁令，禁止疑似染病的美國公民和擁有永久居留權的居民返國。（彭博）

    美國的武漢肺炎疫情延燒。據傳，美國總統川普正在考慮擴大入境禁令，禁止疑似染病的美國公民和擁有永久居留權的居民返國。（彭博）

    2020-08-11 13:51:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，迄今已累計5百多萬例確診和超過16萬例死亡。據傳，美國總統川普正在考慮擴大入境禁令，禁止疑似染病的美國公民返國。

    根據《紐約時報》報導，在疫情期間，美國政府已針對來自特定地區的外國人下達入境禁令，以防止病毒傳播至美國，不過美國公民和擁有永久居留權的居民可以豁免。但隨著美國疫情惡化，川普政府可能將採取新規定，禁止上述兩類人返國。

    該消息來自《紐約時報》獲得的一項提案內容，白宮已要求聯邦機構在11日提交意見，但草案中並無提到該命令何時批准或生效，以及美國公民和擁有永久居留身分的居民應該在境外停留多久時間。

    該提案稱，依據現行法律授權給美國疾病管制中心（CDC）「保護國家」的權力，如果官員「合理地認為個人可能接觸到或感染了傳染病」，則可阻擋美國公民或擁有永久居留身分的居民入境。

    該提案表示，任何阻擋美國公民和擁有永久居留身分的居民的命令，都必須要包含適當的保護措施，以確保不侵犯到憲法保障的權利。但是法律學家提出質疑，這種禁令恐有違憲之虞，即使是暫時的措施。

    對此，美國國土安全部發言人拒絕回應；CDC發言人則說，他將收集更多有關該草案的訊息。

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