印尼錫納朋火山3天2爆發 火山灰直衝5000米高空

印尼錫納朋火山今日爆發，向天空噴出高達5000公尺的火山灰柱和濃煙。（歐新社）

2020-08-10 17:55:31

〔即時新聞／綜合報導〕印尼錫納朋火山（Mount Sinabung）今（10）日爆發，向天空噴出高達5000公尺的火山灰柱和濃煙，周圍社區都被火山灰碎片覆蓋。這是該火山在過去3天內第2度爆發。

綜合外媒報導，蘇門答臘島上的錫納朋火山在經過1年多沒有火山活動後，週六起再次蠢蠢欲動，根據居民今早拍攝的畫面，伴隨著猶如打雷的轟隆聲，濃濃火山灰柱從北蘇門答臘省卡洛這座2460公尺的高山上升起。

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火山的周圍社區都被火山灰碎片覆蓋。錫納朋監測站官員阿蒙（Armen Putra）表示，山坡上已廢棄的村莊中，火山灰累積高度達5公分。距離火山口約20公里的地區，能見度也受到火山灰影響，駕駛人不得不在白天打開大燈。

印尼火山地質減災中心（Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation）表示，這次火山爆發沒有造成人員傷亡，並建議民眾撤離到距離火山口至少5公里的地方，留意恐出現熔岩流。

印尼有120多座活火山，錫納朋是目前正在噴發的2座火山之一，在休眠4個世紀後才在2010年爆發，造成2死，2014年爆發造成16死，2016年爆發造成7死。

伴隨著猶如打雷的轟隆聲，濃濃火山灰柱從北蘇門答臘省卡洛2460公尺的高山上升起。（法新社）

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