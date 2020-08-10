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    軍事動態》對抗俄羅斯 烏克蘭重啟退役S-125防空飛彈

    烏克蘭空軍日前宣布，重新啟用退役的S-125（北約稱SA-3）中程防空飛彈，部署在東部戰線，以應付俄羅斯威脅。圖為印度的S-125。（法新社）

    烏克蘭空軍日前宣布，重新啟用退役的S-125（北約稱SA-3）中程防空飛彈，部署在東部戰線，以應付俄羅斯威脅。圖為印度的S-125。（法新社）

    2020-08-10 16:39:43

    〔即時新聞／綜合報導〕隨著東部戰線吃緊和俄羅斯與日俱增的威脅，烏克蘭正努力整合所有可用的資源以增強軍事實力。烏克蘭空軍日前宣布，重新啟用退役的S-125（北約稱SA-3）中程防空飛彈，部署在東部戰線，讓這款冷戰時期的老將「登板救援」。

    綜合外媒報導，S-125是由蘇聯設計生產，於1961起開始服役，包含北韓在內的許多國家都配有這款蘇系飛彈。烏克蘭的S-125是在2013年退役，但為了應對近年來東部的分離主義份子和俄羅斯的威脅，軍方只得再次啟用S-125，用來防衛政治中心與軍事根據地。

    自蘇聯解體後，烏克蘭沒有採購任何新型的防空系統，仍以1980年代的S-300PT防空飛彈系統為主，技術上已大幅落後俄羅斯。烏克蘭雖然有生產S-125的改良套件，但重啟的這批飛彈仍屬舊款，對於整體防空的改善待觀察。

    S-125屬輕型中低空防空飛彈，是以無線電導引，可以在固定發射架或吉爾卡車（ZIL）上發射。S-125在贖罪日戰爭中首次投入作戰，據信擊落了5至9架以色列F-4E戰鬥機，之後參加了波斯灣戰爭、南斯拉夫內戰等軍事衝突，並取得戰果。

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