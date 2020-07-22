烏克蘭公車挾持人質案 總統「神奇介入」平安落幕

烏克蘭西部城市魯特斯克發生挾持人質案，在總統澤倫斯基的介入下，最終槍手投降，全部人質安全獲釋。（歐新社）

2020-07-22 11:58:38

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭西部城市魯特斯克（Lutsk）發生挾持人質案，在總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的介入下，以「呼籲大家觀看一部紀綠片」為條件，讓槍手投降，全部人質安全獲釋，事件順利落幕。

綜合外媒報導，一名叫做克里沃什（Maksym Kryvosh）的男子攜帶槍械和炸藥，於21日早上9點挾持了一輛公車，車上共有13名人質，警方前往現場與他談判。過程中，克里沃什將炸藥扔出車外，並且對警用無人機開了幾槍，但無人受傷。

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在與澤倫斯基通話後，克里沃什先釋放了3名人質，他提出一些條件，包括要求澤倫斯基鼓勵民眾觀看一部關於動保議題的紀錄片《地球上的生靈》。澤倫斯基隨後在臉書上傳該片，並表示每個人都應該觀看。不久後，克里沃什投降被捕，其餘10名人質獲救。其後，澤倫斯基刪除了該影片。

負責這次談判行動的內政部長阿瓦科夫（Arsen Avakov）在推特上傳了警方逮捕槍手的照片，並表示「一切都結束了。」

《地球上的生靈》 是一部2005年的美國紀錄片，旨在關懷動物權益，旁白由影星瓦昆·菲尼克斯（Joaquin Phoenix）擔任。

官員表示，克里沃什先前曾因欺詐罪和非法使用武器罪等被判刑10年。

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