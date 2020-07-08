烏克蘭大火延燒上百公頃 6人死亡、逾120棟房屋燒毀

烏克蘭東部盧甘斯克州爆發森林大火，已有6人死亡、超過120棟房屋被燒毀。（法新社）

2020-07-08 12:17:05

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東部發生兩起大規模的森林大火，造成超過120棟房屋被燒毀，受災面積上百公頃，起火原因疑是人為縱火，截至目前6人死亡。

綜合外媒報導，烏克蘭東部的盧甘斯克州（Luhansk）發生森林大火，截至7日晚間已延燒上百公頃，盧甘斯克州長海岱（Serhiy Haidai）表示，火災起因尚未調查，可能是人為縱火。海岱指出，當地氣溫整週都維持在38度高溫，風勢再增長野火的蔓延，火勢大約在1到2分鐘之內延燒至整座森林。

請繼續往下閱讀...

海岱提到，警方和巡邏人員正拜訪各戶屋主，盡速疏散居民。當地居民有許多年長者，說服他們撤離相當困難。許多老年人不願離開自己的住家，更有居民表示，自己在這個地方出生，也會在這個地方死去。

烏克蘭內政部長阿瓦科夫（Arsen Avakov）7日表示，已有6人死亡。超過120間房屋被燒毀，數百名消防和救難人員正趕往前線。據報導，盧甘斯克州部分地區受到親俄分離主義者控制，烏克蘭軍隊經常在當地與分離主義人士發生衝突。

今年4月烏克蘭車諾比核電廠的禁區也發生嚴重的森林大火，當地輻射值更一度攀升至平時的16倍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法