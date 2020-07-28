烏克蘭衝突未解決 德拒俄羅斯回歸G7

日前美國總統川普拋出擴大7國集團（G7）的構想，希望能擴大成G11或G12，德國外交部長海科·馬斯（見圖）明確拒絕把俄羅斯邀回G7的主張，強調在俄羅斯沒有解決東烏克蘭爭端跟併吞克里米亞問題，「一切就沒得談」。（路透）

2020-07-28 23:21:54

〔即時新聞／綜合報導〕日前美國總統川普拋出擴大7國集團（G7）的構想，希望能擴大成G11或G12，其中德國明確拒絕把俄羅斯邀回G7的主張，強調在俄羅斯沒有解決東烏克蘭爭端跟併吞克里米亞問題，「一切就沒得談」。

綜合外媒報導，德國外交部長海科·馬斯（Heiko Maas）表示，當初將俄國驅逐出G8，就是因為它併吞克里米亞還介入烏克蘭東境內戰，「俄國還可以做得更多」，只要俄羅斯沒有提出合理的解決方案，「俄羅斯就沒有回來的機會」。

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不過他也強調，G7與俄國合作仍相當重要，「因為只有俄羅斯才能解決敘利亞、利比亞與烏克蘭的衝突」，但目前已經有G7跟G20了，「我們不需要G11或G12」。

美國總統川普在今年5月時提出擴大G7的構想，建議可以邀請澳洲、俄國、南韓跟印度，不過其中有幾國的加入遭到成員國反對，其中日本反對南韓加入，而英國、德國等國反對俄羅斯回歸。

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