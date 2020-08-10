美北卡規模5.1淺層強震 傳路面裂開、多起住宅受損

美國北卡羅來納州於美東時間9日上午8點07分發生芮氏規模5.1地震，此為該州自1926年以來最嚴重的地震，目前已先傳出當地有一些房屋出現程度不一的毀損，以及路面裂開等災情。（圖擷自推特）

2020-08-10 08:06:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國北卡羅來納州於美東時間9日上午8點07分發生芮氏規模5.1地震，此為該州自1926年以來最嚴重的地震，目前已先傳出當地有一些房屋出現程度不一的毀損，以及路面裂開等災情。

北卡5.1淺層地震 近百年來最強

北卡羅來納州發生芮氏規模5.1地震，震源深度約5.7英里（約9.12公里），震央位於斯巴達市（Sparta）東南方4公里處，該處位於維吉尼亞州與北卡州交界處以南。美國國家氣象局（National Weather Service）指出，在主震來臨前數小時就曾有輕微的前震發生。

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據科羅拉多州國家地震信息中心的地球物理學家鮑德溫（Randy Baldwin）指出，信息中心在200英里（約320公里）半徑範圍內收到了6000多份地震報告，範圍涉及七個州，截至下午2點地震報告的數量則攀升至9萬份，大約分布於東南部的大片地區。

外媒報導指斯巴達市（Sparta）全市約有1800人，該市市長布林加爾（Wes Brinegar）指出，他被這起強烈地震搖醒，感覺就像是有一輛火車頭經過，強烈的震動讓整張床猶如遭受大浪沖擊，有生以來從未遇過這樣的經驗。他也提及自己的房屋有受損情況。鄰近居民在受訪時也紛紛表示受到驚嚇，並指陸續發現有住宅結構受損、地基偏移、煙囪坍塌以及自來水供水中斷等情況。在推特上也有網友PO出地震後道路裂開，以及商家店內貨品散落一地的畫面。

北卡羅來納州於1916年曾發生芮氏規模5.5地震，1926年則曾發生芮氏規模5.2地震。

BREAKING: 5.1 earthquake hits Sparta, North Carolina （western part of state）, according to U.S. Geological Survey preliminary report.



VIDEO: Road buckles due to water main break #Sparta #wx #wxtwitter pic.twitter.com/QVeqPH1qdm — Kelly Anne Beile （@KellyAnneTV） August 9, 2020

Earthquake Damage: Images from Chestnut Grove Church Road, Sparta, NC pic.twitter.com/5pGd1HrQrZ — Chad Tucker （@ChadTucker） August 9, 2020

So far there have been almost 45,000 "Did You Feel It?" reports from all over the region. Submit your report if you felt it: https://t.co/ICEL5CTExE pic.twitter.com/eTLwp60n3m — USGS （@USGS） August 9, 2020

This earthquake was preceded by at least four small foreshocks ranging from M 2.1-2.6, beginning about 25 hours prior to the mainshock. — USGS （@USGS） August 9, 2020

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