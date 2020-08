美北卡規模5.1淺層強震 傳路面裂開、多起住宅受損

2020-08-10 08:06:05

〔即時新聞/綜合報導〕美國北卡羅來納州於美東時間9日上午8點07分發生芮氏規模5.1地震,此為該州自1926年以來最嚴重的地震,目前已先傳出當地有一些房屋出現程度不一的毀損,以及路面裂開等災情。

北卡羅來納州發生芮氏規模5.1地震,震源深度約5.7英里(約9.12公里),震央位於斯巴達市(Sparta)東南方4公里處,該處位於維吉尼亞州與北卡州交界處以南。美國國家氣象局(National Weather Service)指出,在主震來臨前數小時就曾有輕微的前震發生。

據科羅拉多州國家地震信息中心的地球物理學家鮑德溫(Randy Baldwin)指出,信息中心在200英里(約320公里)半徑範圍內收到了6000多份地震報告,範圍涉及七個州,截至下午2點地震報告的數量則攀升至9萬份,大約分布於東南部的大片地區。

外媒報導指斯巴達市(Sparta)全市約有1800人,該市市長布林加爾(Wes Brinegar)指出,他被這起強烈地震搖醒,感覺就像是有一輛火車頭經過,強烈的震動讓整張床猶如遭受大浪沖擊,有生以來從未遇過這樣的經驗。他也提及自己的房屋有受損情況。鄰近居民在受訪時也紛紛表示受到驚嚇,並指陸續發現有住宅結構受損、地基偏移、煙囪坍塌以及自來水供水中斷等情況。在推特上也有網友PO出地震後道路裂開,以及商家店內貨品散落一地的畫面。

北卡羅來納州於1916年曾發生芮氏規模5.5地震,1926年則曾發生芮氏規模5.2地震。

