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    軍情動態》迎戰中國！美陸軍參謀長：將成立全方位聯合作戰部隊

    美國陸軍參謀長麥康維爾指出，美國正在檢討印太地區的軍事部署，包括成立全方位聯合作戰部隊。（美聯社檔案照）

    美國陸軍參謀長麥康維爾指出，美國正在檢討印太地區的軍事部署，包括成立全方位聯合作戰部隊。（美聯社檔案照）

    2020-08-10 01:09:38

    〔國際新聞中心／綜合報導〕鑑於中國的軍事威脅與日俱增，美國陸軍參謀長麥康維爾（James McConville）指出，美國正在檢討印度—太平洋地區的軍事部署，以確保有足夠火力與兵力反制來自中國的威脅，其中包括「成立全方位聯合作戰部隊」（establishing joint all-domain task forces）。

    在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）近日舉辦的一場視訊研討會上，麥康維爾表示，做為美國威懾戰略的一環，他將「長程精準火力」（long-range precision fire）列為當前最優先要務，評估在印太地區部署這類武器系統的各類選項。這些兵力部署變革也包括「成立全方位聯合作戰部隊」，此舉「將使我們超越」中國和俄羅斯等潛在對手。

    今年一月，美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）表示，美國計畫兩年內在太平洋地區部署兩支特殊任務部隊，針對中國執行情報、電子、網路和飛彈任務。這種「多領域任務部隊」（Multi-Domain Task Forces）將可能配備長程精準武器、高超音速飛彈、精準打擊飛彈，以及電子戰和網路能力。路透披露，部隊基地可能設在菲律賓和台灣東方的島嶼。

    此前，美軍陸戰隊司令柏格（David Berger）今年3月提出「2030年部隊設計」（Force Design 2030）計畫，打算縮編戰機數量、減少陸戰隊在地面戰的角色，以及成立配備飛彈和無人機的「陸戰隊濱海作戰團」（Marine Littoral Regiments），透過威嚇敵軍船艦和軍機等方式阻止其控制爭議地區。

    此外，美國國防部的「星條旗報」（Stars and Stripes）本月一日披露，美國陸軍國民兵（US Army Naitonal Guard）將把大部分的旅級部隊納入8個師部的指揮，以提升部隊戰力，應付未來與中國和俄羅斯的大國競爭。

    香港軍事觀察家宋忠平指出，前述美軍轉型計畫都是川普政府為了應對中國威脅的印太戰略部署，美軍希望透過一套強大的聯合作戰系統，整合陸地、空中、海上和太空的火力部署，以強化其打擊能力，目標是阻絕東海和南海的所有通道，並和區域盟友合作阻止中國海軍艦隊突破「第一島鏈」。

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