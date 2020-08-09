貝魯特大爆炸 英國承諾再提供2000萬英鎊救災

貝魯特4日發生大爆炸後，英國政府承諾再向黎巴嫩提供2000萬英鎊（約7.69億台幣）的援助。（法新社）

2020-08-09 23:37:21

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首府貝魯特在8月4日發生大爆炸後，英國政府承諾再向黎巴嫩提供2000萬英鎊（約7.69億台幣）的援助；援助將直接提供給因爆炸而受傷和流離失所的災民，使他們能夠獲得食物、藥品以及其他緊急物資。

《BBC》報導，貝魯特大爆炸發生後，英國立即提供了500萬英鎊（約1.92億台幣）的緊急援助，其中有300萬英鎊（約1.15億台幣）提供給英國紅十字會，英國政府隨後又提議向聯合國管理的世界糧食計劃署（World Food Programme）再提供2000萬英鎊，這筆數目是英國醫護團隊8月7日抵達貝魯特，對當地狀況進行評估之後，所得出需要再追加的金額。

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貝魯特港口大爆炸摧毀了周圍大部分地區，造成150多人喪生，5000多人受傷，超過30萬人無家可歸，目前聯合國和法國正在引導國際社會採取更多行動；今日（9日）將舉行一次世界領導人會議，討論對於黎巴嫩經濟的救濟工作。

災難搜索和救援援助機構（SARAID）的戴維斯（Rob Davis）說：「受災的範圍很大」，距離爆炸中心點超過六英里（約9.65公里）以上的建築物都遭受損壞。他和搜救志工一直在尋找倖存者，並評估遭損壞的建築物的結構安全性。

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