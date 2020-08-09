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    武漢肺炎》脫北者仍未確診 北韓向封鎖城市運送援助包

    北韓領導人金正恩（見圖）上個月對開城實施封鎖令。（歐新社）

    北韓領導人金正恩（見圖）上個月對開城實施封鎖令。（歐新社）

    2020-08-09 22:26:40

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓官方媒體今日（9日）表示，由於擔憂武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情而對邊疆城市開城（개성）實施封鎖令之後，北韓政府已向開城居民提供了含有大米及醫療設備的特別援助包。

    綜合外媒報導，有名男性脫北者在7月時從南韓邊境返回開城後，出現武漢肺炎症狀，北韓領導人金正恩於7月24日宣布了緊急狀態，並對靠近邊疆的開城實施封鎖令；北韓政府尚未正式確認脫北男子是否染疫，而男子目前正在隔離中。

    南韓官員表示，這名24歲男子在南韓接受性侵案件調查後逃回北韓；南韓衛生官員說，沒有跡象證明男子在越過疆界前有感染肺炎，且目前至少有2名與男子有密切接觸的人受檢後結果呈陰性。

    今日（9日）北韓國家電視台播出畫面，一列火車抵達開城站，多輛卡車向居民運送物資，影片中有數百人戴著口罩，分散坐在禮堂內感謝北韓政府的幫助，其中有些民眾情緒激動而淚流滿面；《朝鮮中央通訊社》（KCNA）說，這批貨物在8月7日抵達，目的是幫助開城居民度過封鎖令下的生活，此外，特別援助還包括用於支付生活開銷的特別資金。

    北韓尚未宣布境內確診任何武漢肺炎病例，若脫北男子確定感染，將成為北韓官方第一例確診病例；隨著病毒在鄰國中國的擴散，北韓在1月下旬就關閉了邊界，並實施嚴格的限制措施，但有分析人士說，北韓不太可能避免武漢肺炎疫情的蔓延。

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