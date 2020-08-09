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    武漢肺炎》巴西死亡數破10萬 總統波索納洛信徒成亡魂

    巴西目前累計確診301萬2412人、累計死亡人數增10萬0447人，圖為非營利組織在里約熱內盧架起的十字架。（路透）

    巴西目前累計確診301萬2412人、累計死亡人數增10萬0447人，圖為非營利組織在里約熱內盧架起的十字架。（路透）

    2020-08-09 14:40:13

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西衛生部長週六（8日）指出，過去24小時巴西武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）新增確診4萬9970例、905人不治。目前巴西累計確診為301萬2412人，累計死亡人數為10萬0447人，為全球疫情第2嚴重的國家，僅次於美國，而這天也成為了巴西人無法忘記的一天。

    綜合外媒報導，對於巴西人來說，這天將成為無法抹滅的記憶，許多推特用戶發文時特別標記「#100thousanddeaths」（10萬人死亡），而非政府組織更在里約熱內盧的沙灘上架出100個十字架，並且貼上一張海報寫下，「為什麼我們死亡人數會第2多？」

    外媒指出，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）6日在臉書直播時說，「現在死亡數（武漢肺炎）接近10萬人，我們還是得繼續生活，並試著找到解決的辦法」，不過市井小民的生活，恐怕不是波索納洛說幾句話就可以解決的事。

    1名34歲巴西商人韋洛索（Daniel Gustavo Veloso）告訴《CNN》，他的爸爸門德斯（Victor Manuel Veloso Mendez）就是死於武漢肺炎，他難過的說，「你不知道到達醫院，看到爸爸被裝在黑色的垃圾袋裡，只有臉露出來，是多麼的痛苦」。

    64歲的門德斯住在南里約格蘭德州鄉下，儘管年事已高，患有糖尿病及高血壓，但門德斯是波索納洛的信徒，深信巴西總統稱武肺只是「小流感」的說法，堅決不戴口罩，甚至稱病毒才不會攻擊他，武肺只是共產主義跟媒體創造的東西，上帝會幫助他的。

    但門德斯卻不幸感染，當他覺得嚴重時已來不及了。韋洛索表示，他的父親就醫時含氧量已經很低，住院期間打電話給家人時泣不成聲，乞求「不要丟下我一個人，我不想死」，韋洛索說，「這就是我們的最後一次接觸」，接下來門德斯病情惡化，插管治療9天後不治，於6月19日離世。

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