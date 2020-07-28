巴西總統染武漢肺炎病癒 樂摘口罩與支持者合影

巴西總統武漢肺炎篩檢由陽轉陰病癒，27日在官邸外樂摘口罩與支持者合影。（美聯社）

2020-07-28 11:47:39

〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）日前確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）25日宣布，篩檢的結果由陽性轉為陰性，昨（27）日在公開場合，拿下口罩樂與支持者合影。

《路透》報導，波索納洛昨（27）日晚間在總統官邸普拉納托宮（Planalto Palace）外，取下口罩與支持者合照。波索納洛最初表示，自己不會摘掉口罩，不然又會登上隔天報紙頭版，隨後仍接受支持者的請求。

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波索納洛表示，對於原本就有健康問題，或是年長者，任何疫情都可能相當危險。隨後波索納洛則強調，自己在染疫期間沒有任何健康問題。據統計，巴西是全球最嚴重的武漢肺炎疫區之一，僅次於美國，自疫情爆發後總統波索納洛多次淡化疫情的危險性，在確診死亡數激增時，亦未採取任何措施遏止病毒傳播，引發大量批評。

儘管巴西聯邦法官下令，要求波索納洛在公開場合必須配戴口罩，波索納洛仍經常在支持者和媒體面前摘下口罩。波索納洛月初宣布確診時，在記者會上摘下口罩，巴西記者協會更因此向波索納洛提告。

根據《約翰霍普金斯大學》統計數據顯示，巴西確診已超過244萬例，死亡病例超過8.7萬人。

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