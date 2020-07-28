為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    巴西總統大病初癒恐入獄 「消極抗疫」被告上國際刑事法院

    巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）日前確診武漢肺炎，25日自己稱已康復，開始不戴口罩出席公開活動。（法新社資料照）

    巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）日前確診武漢肺炎，25日自己稱已康復，開始不戴口罩出席公開活動。（法新社資料照）

    2020-07-28 16:05:00

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在本月7日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），25日宣布自己的篩檢結果由陽性轉為陰性，27日在公開場合，開心拿下口罩和支持者大玩自拍。不過有百萬成員的醫衛組織「巴西統一衛生聯盟陣線（UNISaúde）」已向位於荷蘭海牙的國際刑事法院提起訴訟，指控波索納洛「消極抗疫」已犯「危害人類罪」，甚至稱他放任疫情肆虐的行徑，使弱勢族群暴露在巨大的危險中，形同「種族滅絕」。

    綜合外媒27日報導，巴西100多萬醫療專業人士組成的社會組織「巴西統一衛生聯盟陣線」在長達64頁的起訴書中指控因波索納洛蓄意反對社會隔離措施、阻止衛生單位發布強制民眾戴口罩的禁令，加劇疫情蔓延。此外，還堅持使用科學已證實無療效的氯喹和羥氯喹等抗瘧疾藥物來治療武漢肺炎患者，波索納洛對於疫情的消極態度使人民暴露在危險中，已犯「危害人類罪」。

    不只「巴西統一衛生聯盟陣線」指控，巴西國內多個社運、人權團體也控訴，波索納洛刻意藉疫情打壓弱勢族群，如：巴西土著，此舉形同「種族滅絕」。對此，巴西總統府媒體辦公室27日回應稱，巴西官方只有在接到國際刑事法院的質詢後才會就此事做出回應。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    巴西總統染武漢肺炎病癒 樂摘口罩與支持者合影
    2020-07-28 11:47

    巴西總統染武漢肺炎病癒 樂摘口罩與支持者合影
    巴西總統宣布確診竟摘口罩 記者協會提告
    2020-07-09 09:10

    巴西總統宣布確診竟摘口罩 記者協會提告
    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定

    花旗台灣榮獲「最佳國際銀行」肯定
    武漢肺炎》堅決反對社交距離 巴西總統波索納洛確診
    2020-07-07 23:38

    武漢肺炎》堅決反對社交距離 巴西總統波索納洛確診
    武漢肺炎》巴西總統刪改數據蓋牌 遭群起痛批是為竄改數據鋪路
    2020-06-07 12:24

    武漢肺炎》巴西總統刪改數據蓋牌 遭群起痛批是為竄改數據鋪路
    國際今日熱門
    2020-07-27 19:30

    互關總領事館成美中關係震撼彈！美中氣氛緊張未來多變 影片

    2020-07-27 19:36

    軍情動態》伊朗向美示威 荷莫茲海峽部署仿航艦靶船

    2020-07-27 18:45

    武漢肺炎》香港今增145人確診 刷新單日最多紀錄

    2020-07-27 19:24

    熬夜致心肌炎！妙齡女心臟停跳還能講話 3天後恢復跳動

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播