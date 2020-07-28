巴西總統大病初癒恐入獄 「消極抗疫」被告上國際刑事法院

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）日前確診武漢肺炎，25日自己稱已康復，開始不戴口罩出席公開活動。（法新社資料照）

2020-07-28 16:05:00

〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在本月7日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），25日宣布自己的篩檢結果由陽性轉為陰性，27日在公開場合，開心拿下口罩和支持者大玩自拍。不過有百萬成員的醫衛組織「巴西統一衛生聯盟陣線（UNISaúde）」已向位於荷蘭海牙的國際刑事法院提起訴訟，指控波索納洛「消極抗疫」已犯「危害人類罪」，甚至稱他放任疫情肆虐的行徑，使弱勢族群暴露在巨大的危險中，形同「種族滅絕」。

綜合外媒27日報導，巴西100多萬醫療專業人士組成的社會組織「巴西統一衛生聯盟陣線」在長達64頁的起訴書中指控因波索納洛蓄意反對社會隔離措施、阻止衛生單位發布強制民眾戴口罩的禁令，加劇疫情蔓延。此外，還堅持使用科學已證實無療效的氯喹和羥氯喹等抗瘧疾藥物來治療武漢肺炎患者，波索納洛對於疫情的消極態度使人民暴露在危險中，已犯「危害人類罪」。

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不只「巴西統一衛生聯盟陣線」指控，巴西國內多個社運、人權團體也控訴，波索納洛刻意藉疫情打壓弱勢族群，如：巴西土著，此舉形同「種族滅絕」。對此，巴西總統府媒體辦公室27日回應稱，巴西官方只有在接到國際刑事法院的質詢後才會就此事做出回應。

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