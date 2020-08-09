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    中國檢舉文化威脅校園言論 澳洲大學兩面討好挨批

    去年9月澳洲雪梨聲援香港民主運動。（歐新社檔案照）

    去年9月澳洲雪梨聲援香港民主運動。（歐新社檔案照）

    2020-08-09 00:29:56

    〔編譯管淑平／綜合報導〕澳洲新南威爾斯大學（UNSW）、查爾斯達爾文大學（Charles Darwin University）最近各發生因中國留學生檢舉、施壓，而對校內言論審查的事件，其中，新南威爾斯大學校方兩面討好的處理手法，更受到政界批評不誠實。學者指出，澳洲大學校園為了中國市場，罔顧學術自由，這些事件也反映出，中國的「檢舉文化」已經進入澳洲大學校園。

    這兩起例子其一是查爾斯達爾文大學教授費菲爾（Charlie Fairfield），只因在作業題目中提到「中國武漢2019新型冠狀病毒疫情」，就引起多名中國學生不滿，向校方投訴，校方為此道歉、教授更改題目措辭。

    另一起例子更引起政治圈的關注。新南威爾斯大學校方推特帳號7月31日分享該校法律系講師、「人權觀察」澳洲分部主任皮爾森（Elaine Pearson）呼籲關注香港迅速惡化的局勢，國際施壓制止中國在香港犯下的錯誤，推文遭中國學生施壓後，校方緊急刪除。刪文一事曝光後，又招來大量批評，驚動校長出面發英文聲明道歉，「不應該刪除該則推文」，並重申該校致力言論和學術自由。然而，該校國際事務助理校長金江（ Laurie Pearcey ）3日另外發出的中文聲明，卻指稱該推文「由於內容有誤導性」而被校方刪除。

    澳洲廣播公司（ABC）7日報導，這兩份聲明顯然是針對不同對象，校長的聲明向校內職員發出，而金江的聲明是針對該校留學生、校友和合作夥伴。不過，親民主派和親北京的留學生都對校方這種兩面手法不滿。曾留言要求校方撤下皮爾森推文的中國留學生吳松向ABC說，校方表明不願意失去學生來源，也不想放棄政治立場，「如果你魚與熊掌都想要，手段就玩得高明一點」。

    澳洲自由黨議員夏馬（Dave Sharma）批評校方作法「站不住腳」，議員帕特森（James Paterson）說，該校「不真誠」。

    澳洲戰略政策研究所研究員周安瀾（Alex Joske）向「自由亞洲電台」說，此事顯示澳洲大學校園「罔顧學術自由，向中國市場妥協」。皮爾森呼籲各國大學，應採取行動因應中共對校園的威脅。

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