為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美頻出招制裁 中國文攻「三無政客」應對

    美國近期頻對中國祭出制裁，包括社群軟體，乃至現任、前任中港官員都成目標。中國雖揚言報復，現階段卻只見「文攻」，如新華社發表系列評論，批評美國國務卿龐皮歐是「三無政客」。（法新社資料照）

    美國近期頻對中國祭出制裁，包括社群軟體，乃至現任、前任中港官員都成目標。中國雖揚言報復，現階段卻只見「文攻」，如新華社發表系列評論，批評美國國務卿龐皮歐是「三無政客」。（法新社資料照）

    2020-08-08 16:18:04

    〔中央社〕美國近期頻對中國祭出制裁，包括社群軟體，乃至現任、前任中港官員都成目標。中國雖揚言報復，現階段卻只見「文攻」，如新華社發表系列評論，批評美國國務卿蓬佩奧是「三無政客」。

    於此同時，中共「戰狼外交」卻顯得收斂，近幾次外事高層接連對美表態都顯得緩和。學者分析，這是因為北京可能抱持「僥倖心態」，認為仍有機會與美國保持良好關係。

    新華社8月3日起，一連4天刊登「看清美『三無』政客真面目」系列評論，宣稱以蓬佩奧（Mike Pompeo）為代表的「美國一小撮造謠抹黑無底線、為政荒謬無下限、搞亂世界無極限的『三無』政客在國際舞台上信口雌黃、興風作浪，試圖把世界引向一場新的冷戰」。

    隨著香港「反送中」爆發、美中關係惡化，中共官媒近年持續將矛頭對準蓬佩奧，過去也曾稱他為「史上最差勁國務卿」、「人類公敵」等。

    蓬佩奧7月下旬在演講中，坦言美國過去對中政策錯誤，並將中共與中國作出區隔，呼籲自由世界聯手改變中共後，中共宣傳系統更是加強對蓬佩奧的言語攻訐。

    雖然宣傳系統持續「文攻」，但中共外事體系的「戰狼外交」卻似有收斂。

    中國國務委員兼外交部長王毅8月5日接受新華社專訪時便稱，「中方將以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁」，並指目前是中美關係建交以來的「最複雜局面」，有必要為兩國關係「樹立清晰框架」。

    他提出的4項框架分別為：明確底線，避免對抗；暢通渠道，坦誠對話；拒絕脫鉤，保持合作；放棄零和，共擔責任。

    中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪7日更在新華社刊載署名文章，強調中國堅定不移維護和穩定中美關係，並指雙方要避免戰略誤判，應以溝通促進合作，以對話妥處分歧。

    對於北京當局的論述轉變，英國廣播公司（BBC）日前引述美國紐約城市大學政治學教授夏明分析，美國政界已經大致對中國政治的倒退達成共識，因此發起全方位對抗。中國目前可能還抱有「僥倖心態」，認為仍有機會與美國保持良好關係。

    他認為，恐怕中國政府要等到美國大選後，跟新的美國行政當局發生摩擦，才會意識到，美國壓力將讓中國的經濟、社會和政治穩定在今後4年危機加劇，「（北京）意識到這種問題的本質，恐怕才有切實的改變」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    TikTok成美中新戰場 中國稱「非前蘇聯、無意成為另1個美國」
    2020-08-06 12:34

    TikTok成美中新戰場 中國稱「非前蘇聯、無意成為另1個美國」
    深夜特集》美中惡化！野雞幕僚祭5大招救中國
    2020-08-02 21:00

    深夜特集》美中惡化！野雞幕僚祭5大招救中國
    A9站稀有小宅 熱銷9成完銷倒數

    A9站稀有小宅 熱銷9成完銷倒數
    武漢肺炎》美民調：53％選民認為中國應賠償全世界
    2020-07-29 15:25

    武漢肺炎》美民調：53％選民認為中國應賠償全世界
    美國狂收到不明種子包裹 中國急甩鍋：郵政單據是假的
    2020-07-28 23:40

    美國狂收到不明種子包裹 中國急甩鍋：郵政單據是假的
    尋找「動態秘笈」

    尋找「動態秘笈」
    國際今日熱門
    2020-08-07 18:30

    阿札爾訪台》不甩中國 台美高層交流將常態化 影片

    2020-08-07 17:08

    拉攏民心？金正恩罕見視察洪災 捐出自用儲糧

    2020-08-07 16:57

    韓國也捲入「植物戰」？種子藏網購衣服口袋...網友怕爆

    2020-08-07 16:58

    稱普廷是哥哥！ 白俄羅斯總統喊話保持友好關係

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播