美頻出招制裁 中國文攻「三無政客」應對

美國近期頻對中國祭出制裁，包括社群軟體，乃至現任、前任中港官員都成目標。中國雖揚言報復，現階段卻只見「文攻」，如新華社發表系列評論，批評美國國務卿龐皮歐是「三無政客」。（法新社資料照）

2020-08-08 16:18:04

〔中央社〕美國近期頻對中國祭出制裁，包括社群軟體，乃至現任、前任中港官員都成目標。中國雖揚言報復，現階段卻只見「文攻」，如新華社發表系列評論，批評美國國務卿蓬佩奧是「三無政客」。

於此同時，中共「戰狼外交」卻顯得收斂，近幾次外事高層接連對美表態都顯得緩和。學者分析，這是因為北京可能抱持「僥倖心態」，認為仍有機會與美國保持良好關係。

請繼續往下閱讀...

新華社8月3日起，一連4天刊登「看清美『三無』政客真面目」系列評論，宣稱以蓬佩奧（Mike Pompeo）為代表的「美國一小撮造謠抹黑無底線、為政荒謬無下限、搞亂世界無極限的『三無』政客在國際舞台上信口雌黃、興風作浪，試圖把世界引向一場新的冷戰」。

隨著香港「反送中」爆發、美中關係惡化，中共官媒近年持續將矛頭對準蓬佩奧，過去也曾稱他為「史上最差勁國務卿」、「人類公敵」等。

蓬佩奧7月下旬在演講中，坦言美國過去對中政策錯誤，並將中共與中國作出區隔，呼籲自由世界聯手改變中共後，中共宣傳系統更是加強對蓬佩奧的言語攻訐。

雖然宣傳系統持續「文攻」，但中共外事體系的「戰狼外交」卻似有收斂。

中國國務委員兼外交部長王毅8月5日接受新華社專訪時便稱，「中方將以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁」，並指目前是中美關係建交以來的「最複雜局面」，有必要為兩國關係「樹立清晰框架」。

他提出的4項框架分別為：明確底線，避免對抗；暢通渠道，坦誠對話；拒絕脫鉤，保持合作；放棄零和，共擔責任。

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪7日更在新華社刊載署名文章，強調中國堅定不移維護和穩定中美關係，並指雙方要避免戰略誤判，應以溝通促進合作，以對話妥處分歧。

對於北京當局的論述轉變，英國廣播公司（BBC）日前引述美國紐約城市大學政治學教授夏明分析，美國政界已經大致對中國政治的倒退達成共識，因此發起全方位對抗。中國目前可能還抱有「僥倖心態」，認為仍有機會與美國保持良好關係。

他認為，恐怕中國政府要等到美國大選後，跟新的美國行政當局發生摩擦，才會意識到，美國壓力將讓中國的經濟、社會和政治穩定在今後4年危機加劇，「（北京）意識到這種問題的本質，恐怕才有切實的改變」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法