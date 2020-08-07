拜登氣勢沒再增長 CNN知名記者分析：川普已止血穩住陣腳

美國知名政治記者恩頓（Harry Enten）表示目前看來拜登贏面的確比較大，但2020年充滿各種變局，最後誰能拿下總統大位還說不準。（美聯社）

2020-08-07 23:41:17

〔即時新聞／綜合報導〕即將在11月登場的美國總統大選，現任總統川普（Donald Trump）在最新的民調中仍落後對手拜登（Joe Biden），但相比過去在5、6月時的明顯差距，目前已經拉近一些距離。美國有線電視新聞網（CNN）的知名政治記者恩頓（Harry Enten）今晚（7日）表示，川普似乎已經穩住陣腳，甚至還有些進步，總體而言川普已經成功止血。

根據CNN報導，此前美國不少人譴責川普面對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫情處理不當，導致美國疫情嚴峻，之後又發生「佛洛伊德之死案」，爆發全美示威暴動，川普的選情岌岌可危，而民主黨總統候選人拜登的民調則是扶搖直上。但一些最新民調顯示川普雖仍居於劣勢，但已經拉近與拜登的差距，選情沒有再惡化的跡象。

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恩頓指出，拜登在今年6、7月的全國電話民調都領先川普11%，其他民調也贏川普8%，其全美各州平均民調贏當年希拉蕊（Hillary Clinton）8%，相比之下強很多，但他的氣勢在這之後卻沒有繼續增長。反觀川普，僅管爆發疫情、種族議題讓川普選情堪憂，但川普的平均民調卻沒有衰退，在選民中的支持率從未低於40％，而目前川普的選民支持率約為41％至42％。

恩頓表示川普已經穩住陣腳，甚至還有點進步，總體而言已經算是止住血了。儘管美國疫情仍相當嚴峻，但川普的支持度卻沒有進一步惡化，恩頓分析認為可能是新聞對佛洛伊德之死事件的熱度已淡去，選民對川普處理種族爭議的不滿遠高於對他處理疫情的政策態度，因此當種族議題退燒，川普民調回升就不令人意外了。

恩頓最後更表示，目前看來拜登贏面的確比較大，但2020年充滿各種變局，最後誰能拿下總統大位還說不準。

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