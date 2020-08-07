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    中企業家呼籲開放谷歌文章遭禁 專家不意外：對中共風險太大！

    中國知名企業家梁建章近日撰文呼籲北京當局開放谷歌（Google）和其他國際主流網站，藉以凸顯美國封殺抖音等中國APP沒有正當性。但梁建章這篇文章沒多久就被撤下。（路透）

    中國知名企業家梁建章近日撰文呼籲北京當局開放谷歌（Google）和其他國際主流網站，藉以凸顯美國封殺抖音等中國APP沒有正當性。但梁建章這篇文章沒多久就被撤下。（路透）

    2020-08-07 22:53:57

    〔即時新聞／綜合報導〕美國封殺抖音等中國APP，中國揚言以牙還牙，中國知名企業家梁建章近日撰文呼籲北京當局應反其道而行，開放谷歌（Google）和其他國際主流網站，藉以凸顯美國的封禁沒有正當性。但梁建章這篇文章沒多久就被撤下，對此不少專家表示，開放網路是中共承受不了的風險，即使真的開放，中共還是會用各種手段來監管、過濾對黨不利的內容。

    根據《美國之音》報導，梁建章日前在網路上發表文章呼籲北京開放網際網路，讓中國擁有更開放的國際網路環境，因為這樣就能讓中國贏得輿論戰和外交戰。假使中國創造出比美國更開放的媒體環境，相比美國封鎖中國APP，這對他們一向標榜的自由、開放和法治的國際形象會形成極大打擊。

    這篇文章短暫在中國網路上瘋傳，沒多久就被撤下了。對此，旅居紐約的中國政論家胡平直言梁建章提出的諫言，中共根本不會採納，因為完全開放網路環境給中共帶來的風險太大，即使中國開放Google、Facebook等進入中國，中共還是會通過各種技術手段來監管，過濾、屏蔽和審查內容，給這些公司在中國的運營製造障礙。

    紐約城市大學政治學教授夏明認為，梁建章的呼籲是以中國整個經濟出發，包括企業家對經濟發展的期盼、老百姓從發展中能獲得的利益、信息渠道多元等，他算的都是「經濟帳」。但對習近平而言根本就是雞同鴨講，因為習近平算的不是經濟帳，而是政治帳，歸根究底根本不是為了中國人民，而是為了他長期牢固掌握最高權力，定於一尊。

    北京社運人士胡佳也指出，中共當局耗費巨額人力、財力、物力管制網路環境，限制人民自由獲取信息的權利，梁建章的想法明顯與中共背道而馳，且可能遭致當局排斥。胡佳表示，如果中國開放Google等網站進入，就無法「完全」阻止中國人民獲得過去被「拒之門外」的大量敏感信息，一旦中國人掌握真相，中共便不能再隻手遮天，會把中共專制的大廈沖垮，這個體制的崩潰也就近在咫尺了。

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