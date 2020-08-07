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    推特要管政治帳號！ 「國家附屬媒體、政府官員」將貼標籤

    群媒體平台推特（Twitter）6日宣布，將開始在政府官員和國家附屬媒體的帳號添加新標籤。（法新社）

    群媒體平台推特（Twitter）6日宣布，將開始在政府官員和國家附屬媒體的帳號添加新標籤。（法新社）

    2020-08-07 01:12:36

    〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體平台推特（Twitter）6日宣布，將開始在政府官員和國家附屬媒體的帳號添加新標籤，以提供有關該帳號的更多資訊。

    綜合外媒報導，推特表示，這項新功能一開始將著重於政府高階官員，其是該國向海外國家發聲的管道，另外，屬於國家支持的媒體，其編輯和高級職員也是新功能著重的對象。

    這些標籤目前僅適用於聯合國安理會5個常任理事國，即美國、英國、法國、中國和俄羅斯的帳號。國家元首的個人帳號不會被標記。

    關於媒體組織，推特表示，「國家附屬媒體的定義是政府通過財政資源，利用直接或間接的政治壓力或對生產和發行的控制來操縱編輯內容的管道」。推特也指出，新功能將不會對具有編輯獨立性的政府資助媒體進行標記，例如英國廣播公司（BBC）和美國國家公共廣播電台（NPR）。

    推特說，「與獨立媒體不同，國家附屬媒體經常利用新聞報導作為推進政治議程的手段，我們認為，人們有權知道媒體帳號何時直接或間接隸屬於國家行為體」。推特發言人說，俄羅斯的衛星通訊社（Sputnik）、RT和中國的新華社都將被貼上標籤。

    推特表示，新計畫下帶有標籤的任何帳號都將得到通知，並且所有者有權提出申訴。

    該公司表示，標籤計畫可能會隨著時間的推移進一步擴展，以覆蓋來自更廣泛國家的帳號。

    相關連結請見：

    推特新標籤政策

    推特6日宣布，將開始在政府官員和國家附屬媒體的帳號添加新標籤。圖為範例。（圖擷取自blog.twitter.com）

    推特6日宣布，將開始在政府官員和國家附屬媒體的帳號添加新標籤。圖為範例。（圖擷取自blog.twitter.com）

    推特將開始在政府官員和國家附屬媒體的帳號添加新標籤。圖為範例。（圖擷取自blog.twitter.com）

    推特將開始在政府官員和國家附屬媒體的帳號添加新標籤。圖為範例。（圖擷取自blog.twitter.com）

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