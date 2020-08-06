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    武漢肺炎》全球近71萬人病故 逾1884萬例確診

    圖為巴西的巴西利亞大學醫院5日收治疑似武肺病患。（美聯社）

    圖為巴西的巴西利亞大學醫院5日收治疑似武肺病患。（美聯社）

    2020-08-06 23:30:29

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間6日11時（台灣6日晚間7時），全球至少70萬8236人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1884萬3580人染疫。

    自去年12月中國爆發疫情以來，迄今已蔓延全球196個國家及地區，至少1115萬9300人目前被認為已經康復。

    法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或嚴重病例。

    全球昨天通報新增6863人死亡及26萬2116起確診病例。根據通報數據，新增病逝人數最多國家依序為巴西（1437死）、美國（1262死）及印度（904死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計15萬8268人病故、482萬4175人確診，至少157萬7851人已康復。

    其他疫情重災區還包括巴西（9萬7256人喪生、285萬9073人染疫）、墨西哥（4萬9698人喪生、45萬6100人染疫）、英國（4萬6364人喪生、30萬7184人染疫）及印度（4萬699人喪生、196萬4536人染疫）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有85人染疫喪命，其次是英國（68人）、秘魯（61人）、西班牙（61人）及義大利（58人）。

    中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬4528例確診，其中4634人死亡，7萬9057人已康復。

    歐洲累計21萬2023死、327萬9050例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計20萬9934死、521萬3592例確診；美國和加拿大累計16萬7264死、494萬2213例確診。

    亞洲累計6萬8070死、318萬4253例確診；中東地區累計2萬9022死、120萬6747例確診；非洲累計2萬1636死、99萬6009例確診；大洋洲累計287死、2萬1725例確診。

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