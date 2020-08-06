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    武漢肺炎》多國疫情復燃 泰國今年觀光收入恐剩3成

    泰國原先寄望能與日本、南韓以及香港等「防疫優秀」的國家共組旅遊泡泡，至少能舒緩國內惡化的旅遊經濟，然而隨著這三地疫情陸續復燃，泰國最終被迫暫緩旅遊泡泡計畫。圖為泰國知名景點玉佛寺。（歐新社）

    泰國原先寄望能與日本、南韓以及香港等「防疫優秀」的國家共組旅遊泡泡，至少能舒緩國內惡化的旅遊經濟，然而隨著這三地疫情陸續復燃，泰國最終被迫暫緩旅遊泡泡計畫。圖為泰國知名景點玉佛寺。（歐新社）

    2020-08-06 21:34:11

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國在這波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情中防疫表現得宜，目前累計確診僅3330人58死，不過目前更令泰國擔心的是今年觀光收益恐只剩不到3成；原先寄望能與日本、南韓及香港等「防疫優秀」的國家共組「旅遊泡泡」，至少能舒緩國內惡化的旅遊經濟，然而隨著這三地疫情陸續復燃，泰國最終被迫暫緩計畫。

    綜合外媒報導，泰國政府原先為搶救國內被嚴重打擊的觀光業，在6月規劃與日本、香港以及南韓共組「旅遊泡泡」，然而上述三個國家近期接連發生疫情反彈的狀況，導致泰國政府決定暫緩這項計畫；泰國武漢肺炎防疫小組發言人維薩努尤森（Taweesin Wisanuyothin）表示，由於其他國家的疫情再次爆發，目前「旅遊泡泡」計畫相關的協商已經延後。

    泰國的旅遊業強勁，去年就創下全年約3980萬名國際旅客造訪、觀光收益高達1.93兆泰銖（約新台幣2兆元）的傲人成績，造訪人數破歷史新高，當時泰國觀光局還預估2020年全年造訪的國際旅客能年增2.5%達4080萬人次，觀光收益2.2兆泰銖（約新台幣2.31兆元），年增約3%。

    不料今年初全球爆發武漢肺炎疫情，全球大部分國家皆採取封鎖國境的防疫措施，不僅嚴重打擊全球的運輸業，各國的觀光業也深受其害，其中泰國雖然因防疫措施得宜而在這波全球疫情中相對穩定，然而倚重的觀光業卻遭到毀滅性打擊。

    由於泰國觀光業占全國GDP的比率比其他大多數國家多，達6%左右，因此此對經濟造成的傷害也越大，光上半年6個月國際旅客僅剩669萬人，大舉下跌66%，航空業者更警告今年泰國的觀光收入可能大減1.6兆泰銖（約新台幣1.68兆元），目前泰國正面臨幾十年來最嚴重的經濟衰退。

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