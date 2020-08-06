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    武漢肺炎》日本今增1477人確診 安倍重申不發「緊急事態」

    今天日本新增1477人確診武漢肺炎，其中大阪府新增225人確診、神奈川縣確診119人，雙雙刷新單日最多確診人數紀錄。（路透）

    今天日本新增1477人確診武漢肺炎，其中大阪府新增225人確診、神奈川縣確診119人，雙雙刷新單日最多確診人數紀錄。（路透）

    2020-08-06 21:34:57

    〔即時新聞／綜合報導〕今天（8月6日）截至日本時間晚間10點（台灣時間晚間9點），日本再新增1477人確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），其中大阪府新增225人確診、神奈川縣確診119人，雙雙刷新單日最多確診人數紀錄，而東京都今天確診360人，目前已累計有4萬4999人確診，1047人死亡；雖然日本各地的疫情持續惡化，但日本首相安倍晉三仍表示，目前重症化病人少，與4月時的情形不同，不考慮再次發布「緊急事態宣言」。

    根據《NHK》報導，目前東京都新增360人，東京都首都圈三縣千葉、神奈川與埼玉分別有76人、119人與65人，其中神奈川縣首次單日突破百人確診，也刷新該縣單日確診最多紀錄；關西地區的大阪府今天新增確診225人，創單日新增確診最多紀錄，兵庫縣新增61人，另外位在該縣的知名劇團「寶塚歌劇團」爆發群聚感染，今天再新增7人確診，寶塚累計已有11人確診。

    另外中部經濟重鎮愛知縣今天新增確診140人、九州北部的福岡縣新增137人、沖繩縣今天新增73人確診。

    目前日本疫情仍持續擴散，但日本政府仍認為目前狀況還不到危急的時刻，日本首相安倍晉三今天再次重申，目前重症化病人不多，與四月的情況不同，尚未不會再次發布「緊急事態宣言」；另外東京都考慮設置2間專治武漢肺炎的專用醫院，負責收治輕重症患者。

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