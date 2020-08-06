武漢肺炎》法國新防疫問題 檢測實驗室關閉放暑假了

法國醫師普魯多姆（Christophe Prudhomme）說，「我們缺乏進行檢測人員。如果我們不要求動員所有醫務人員，那就會沒有足夠人手。」（美聯社）

2020-08-06 19:19:13

〔即時新聞／綜合報導〕先前實施封鎖略見成效法國正迎來新一波武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，隨著確診病例再度上升，當局正努力進行足夠的檢測以跟上需求，但卻面臨新麻煩：許多檢測實驗室關閉，因為要讓員工可以放暑假。

《美聯社》報導，全球多國都面臨病毒檢測困境，但法國人如同儀式般習慣在8月離開城市到沿海、山區或鄉間別墅休假數週，是一個更複雜的問題。巴黎的麵包店、鞋店到知名咖啡館，本月都陸續在大門掛上「休假」的牌子，醫生的辦公室和實驗室也不例外。

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巴黎郊區博比尼（Bobigny）一名急診醫師普魯多姆（Christophe Prudhomme）說，「我們缺乏進行檢測人員。如果我們不要求動員所有醫務人員，那就會沒有足夠人手。」他也呼籲地方衛生機構「組織檢測，而不是讓民眾必須致電7到8個實驗室才能預約到下週的檢測。」

法國政府沒有下令任何人停止放假，民眾也認為這是得來不易的基本權利。但在上個月底，當局發布了一項特別法令，授權某些醫學生、消防員和救援人員可採檢鼻咽拭子。巴黎有些實驗室仍然開放，部分實驗室調整了工作時間，開放到深夜或週日也開放，這在法國並不常見，但在試驗室外面等候檢測的民眾仍大排長龍。

法國化驗員工會主席François Blanchecotte表示，「我們已經看到巴黎出現的混亂狀況，實驗室無法同時面對數千人。」儘管擔心，但他也為讓實驗室人員休假的決定辯護，指這些人幾個月以來一直在加班跟上檢測需求。秋天情況可能更糟，他警告，「我們知道9月、10月、11月會很艱難，我們需要做好準備。」

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