拜登又失言！受訪怒嗆非裔記者是否為毒蟲

美國民主黨總統候選人拜登受訪再度失言。（路透）

2020-08-06 22:20:25

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選將在11月3日登場，時間所剩不多，尋求連任的川普屢次攻擊民主黨對手拜登有失智症問題，拜登被問及是否接受了認知測驗時，怒不可遏，竟厲聲飆罵非裔記者「你是毒蟲嗎？（Are you a junkie？），入主白宮精神狀態成了大問題。

拜登在種族問題上失言並非首次，數個月前就曾對非裔電台節目主持人表示：「若你不知道支持我還是支持川普，那你就不是黑人。」

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據《紐約郵報》5日報導，當拜登在「全國非裔和西語裔記者協會」的活動中，被哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）非裔巴奈特（Errol Barnett）問及是否接受了認知測驗時，他厲聲怒回：「沒，我沒接受測驗！我幹嘛要接受見鬼的測驗？別鬧了，老兄！」

在預定6日播出的專訪中，他一臉怒容皺起眉頭，繼續怒飆巴奈特：「這就好比說你來這個訪問前，先做測試，檢查你有無吸食古柯鹼。你怎樣看？你是毒蟲嗎？」

拜登事後連忙撲火，指摘記者問了一條荒謬的問題（preposterous question），因此他的回答應顯示出問題的荒謬。民主黨全國委員會主席裴瑞斯（Tom Perez）也為拜登護航，斥記者的提問愚蠢。

儘管拜登日前聲勢高漲，在民調中勢如破竹，碾壓川普，但從政多年，拜登也不乏爭議，包括被認為是種族主義者、被女助理指控性騷擾，兒子杭特．拜登（Hunter Biden）在中國與烏克蘭經商，也被對手拿來作文章。

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