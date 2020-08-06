軍武新知》瞬間殲敵！美軍裝甲車配備雷射武器 明年實戰測試

裝上雷射武器的美軍史崔克裝甲車。（翻攝自美國陸軍官網）

2020-08-06 20:37:47

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍開發配備雷射武器的史崔克裝甲車（Stryker vehicle），已獲致新進展。據《Military.com》5日報導，在之前的測試中，安裝在史崔克裝甲車上的雷射武器成功擊落了無人機，預計明年就可以進行實戰測試；美軍也有望在2022年，實戰測試可以擊落巡弋飛彈的300千瓦級別雷射武器。

史崔克裝甲車未來還將配備無人機，利用隱形雷射自動瞄準、追蹤目標，並使目標癱瘓，集偵察和攻擊能力於一身，並把從偵察到攻擊之間的時間縮短到幾秒之內，將是改變未來戰術的新武器，也是提升美軍未來地面戰鬥能力的一環。

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目前諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）和雷神（Raytheon ）兩大軍火公司都在為美軍製造稱為「定向能量機動近程防空系統」的雷射武器。目前最新型的50千瓦級別雷射武器已經安裝在史崔克裝甲車平台上，明年實戰測試後，2022年4輛安裝有雷射武器原型機的史崔克裝甲車，將被部署到一支作戰部隊中。

另據《防務新聞》報導，經過多年低能量驗證測試和超過1000小時的部隊試驗，美軍也有望在2022年對用於擊落巡弋飛彈的300千瓦級別雷射武器，進行實戰測試。

史崔克裝甲車用雷射武器進行實戰攻擊的假想圖。（翻攝自諾斯洛普格魯曼公司官網）

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