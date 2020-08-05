貝魯特大爆炸》定時炸彈？2013年貨輪被扣 卸2750噸硝酸銨入港

黎巴嫩首都貝魯特港口地區發生大爆炸，劇烈爆炸在現場升起了蕈狀雲，造成嚴重死傷，至少78死4000多人受傷。（法新社）

2020-08-05 10:16:07

〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特港口地區在當地時間4日發生大爆炸，劇烈爆炸在現場升起了蕈狀雲，造成嚴重死傷，至少78死4000多人受傷，當局指爆炸起因可能是由存放在港口的2750公噸硝酸銨所致，有網友翻出2013年的報導，發現有1艘被查扣的貨輪，其所載運的2750噸硝酸銨被卸下放在港區內的倉庫。

綜合外媒報導，貝魯特港口在當地時間4日傍晚6點發生大爆炸，爆炸瞬間的衝擊波令幾乎整座貝魯特城都遭波及，現場更升起了巨大蘑菇雲，港口被夷為平地，死傷人數破4000，貝魯特省長阿鮑德（Marwan Abboud）稱此次災難讓他想起在日本廣島和長崎爆炸的原子彈。

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至於爆炸原因，當局則指爆炸起因可能是由易爆物料引起，總統奧恩（Michel Aoun）指這些物料是2750公噸硝酸銨，並震怒表示這些危險物質儲放多年卻毫無安全措施「無法接受」。

現有網友翻出2013年的報導，當年9月一艘掛著摩爾多瓦國旗的貨輪載著2750公噸硝酸銨駛往莫三比克，途中因技術問題，進入貝魯特港，港務人員登船檢查後發現貨輪違規遭扣留，後船東拋棄貨輪，由於硝酸銨放在船上有風險，10月港口當局將貨物卸至倉庫，至今船與貨物仍等候處理，直到現在發生爆炸。

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