為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    貝魯特大爆炸》定時炸彈？2013年貨輪被扣 卸2750噸硝酸銨入港

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區發生大爆炸，劇烈爆炸在現場升起了蕈狀雲，造成嚴重死傷，至少78死4000多人受傷。（法新社）

    黎巴嫩首都貝魯特港口地區發生大爆炸，劇烈爆炸在現場升起了蕈狀雲，造成嚴重死傷，至少78死4000多人受傷。（法新社）

    2020-08-05 10:16:07

    〔即時新聞／綜合報導〕黎巴嫩首都貝魯特港口地區在當地時間4日發生大爆炸，劇烈爆炸在現場升起了蕈狀雲，造成嚴重死傷，至少78死4000多人受傷，當局指爆炸起因可能是由存放在港口的2750公噸硝酸銨所致，有網友翻出2013年的報導，發現有1艘被查扣的貨輪，其所載運的2750噸硝酸銨被卸下放在港區內的倉庫。

    綜合外媒報導，貝魯特港口在當地時間4日傍晚6點發生大爆炸，爆炸瞬間的衝擊波令幾乎整座貝魯特城都遭波及，現場更升起了巨大蘑菇雲，港口被夷為平地，死傷人數破4000，貝魯特省長阿鮑德（Marwan Abboud）稱此次災難讓他想起在日本廣島和長崎爆炸的原子彈。

    至於爆炸原因，當局則指爆炸起因可能是由易爆物料引起，總統奧恩（Michel Aoun）指這些物料是2750公噸硝酸銨，並震怒表示這些危險物質儲放多年卻毫無安全措施「無法接受」。

    現有網友翻出2013年的報導，當年9月一艘掛著摩爾多瓦國旗的貨輪載著2750公噸硝酸銨駛往莫三比克，途中因技術問題，進入貝魯特港，港務人員登船檢查後發現貨輪違規遭扣留，後船東拋棄貨輪，由於硝酸銨放在船上有風險，10月港口當局將貨物卸至倉庫，至今船與貨物仍等候處理，直到現在發生爆炸。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    貝魯特大爆炸威力猛烈 地中海測得規模3.3地震
    2020-08-05 10:01

    貝魯特大爆炸威力猛烈 地中海測得規模3.3地震
    港口炸成平地畫面曝光！貝魯特驚爆 至少78死4千傷
    2020-08-05 07:10

    港口炸成平地畫面曝光！貝魯特驚爆 至少78死4千傷
    黎巴嫩首都港口驚天大爆炸 至少10死恐數百傷
    2020-08-05 06:07

    黎巴嫩首都港口驚天大爆炸 至少10死恐數百傷
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    國際今日熱門
    2020-08-04 23:17

    武漢肺炎》愛爾蘭確診數加速攀升 推機場隨機檢測

    2020-08-04 11:46

    疫情重創巴西 生活水準恐倒退10餘年

    2020-08-04 11:27

    中東衝突升溫 以色列空襲敘利亞軍事基地

    2020-08-04 12:49

    中國派員助港普篩惹議 外媒列出5大爭議點

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播