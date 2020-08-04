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    恐龍也會得癌症？研究人員首度從化石診出惡性腫瘤

    2020-08-05 00:12:59
    近期有研究人員從尖角龍化石中的畸形部分診斷出惡性腫瘤。（路透）

    近期有研究人員從尖角龍化石中的畸形部分診斷出惡性腫瘤。（路透）

    〔即時新聞／綜合報導〕7千萬年前的恐龍也會得癌症嗎？尖角龍存活於7650萬到7550萬年前的白堊紀，近期有研究人員從它們化石中的畸形部分診斷出惡性腫瘤，該研究結果也被發表在國際醫學期刊中。

    綜合外媒報導，科學家1989年首次在加拿大艾伯塔省立恐龍公園（Dinosaur Provincial Park in Canada’s Alberta）的荒地中挖掘出尖角龍屬的化石時，發現到了一支「嚴重變形」的腿骨，當初科學家多半認為這應該是已經癒合的骨折。

    此事引起安大略省皇家博物館古生物學家伊凡斯（David Evans）興趣，他偶然和安大略省麥可馬斯特大學醫學系教授克勞瑟（Mark Crowther）聊天，並深入探討關於「恐龍疾病」的證據，隨後他們前往位於艾伯塔省的加拿大皇家蒂勒爾博物館（royal tyrrell museum）考察，才發現該博物館有數百塊具備受傷跡象的化石。

    他們最後針對一支「腿骨」進行研究，經過癌症專家對它進行顯微鏡分析和高分辨率射線掃描後，團隊中的麥克馬斯特大學醫院整形外科住院醫師埃赫蒂亞里（Seper Ekhtiari）判定，這支腿骨的畸形部分並非骨折，而是會發育的癌症組織。

    團隊也將化石和罹患骨癌的人類患者腿骨進行比較，透過顯微鏡下高度相似的狀況，斷定畸形部分為「骨肉瘤」。

    尖角龍正常的腿骨化石和罹癌的腿骨化石比較。（路透）

    尖角龍正常的腿骨化石和罹癌的腿骨化石比較。（路透）

    因為腫瘤通常出現在軟組織，所以較難在化石中發現癌症證據。不過克勞瑟表示，這並不新奇，從癌症的生物學來看，遠古時代就已經出現，也是所有動物預料中的併發症；他補充，骨肉瘤會破壞骨骼，並有擴散的可能性，通常出現在快速生長的骨骼裡，而或許就是因為增長速度太過巨大，才會讓罹癌的恐龍處在危險中。

    伊凡斯認為，這次研究中的尖角龍或許並非直接因癌症而死，而是間接被降低活動力，讓尖角龍成為大型掠食者的目標。他指出，尖角龍也可能透過群體生活，來降低因癌症而上升的被捕食風險；埃赫蒂亞里也認為，生病的恐龍並非直接被癌症影響而死，比較有可能是在洪水等自然事件中和大批同類一起死亡。

    腿骨三個視角。（路透）

    腿骨三個視角。（路透）

    這次研究是首度從恐龍化石中診斷出惡性腫瘤，該研究論文也被發表在世上最悠久的國際醫學期刊《刺胳針》中。

    長約20英呎（6公尺）的尖角龍擁有喙狀嘴，主要為草食性，存活於7650萬到7550萬年前的白堊紀，鼻子上方有段長角，脖上的頸盾則有兩個小尖角。

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