法國挖出「世界最大恐龍」腿骨 罕見高完整度讓專家吃驚

2019-07-26 22:56

〔即時新聞／綜合報導〕古生物學家日前在法國西南部，挖出世界最大型恐龍──蜥腳類恐龍的大腿骨，據信這隻被發現的生物生活在1.4億年前的侏儸紀晚期。一般來說，這種大型骨骼容易自行脆化碎裂，但這塊大腿骨保存卻非常完整，上面甚至附著著肌肉與肌腱，讓專家既開心又驚奇。

綜合媒體報導，蜥腳類恐龍是一種草食性恐龍，也是至今陸地上發現的最大型生物，牠們的特徵是有長長的脖子、尾巴以及粗壯的四肢。包括腕龍、雷龍和梁龍，都是蜥腳類恐龍。

報導指出，這塊大腿骨重達500公斤，長度有2公尺長，巴黎國立自然史博物館（National History Museum of Paris）的古生物學家羅南（Ronan Allain）推測，這隻生物「可能重達40到50噸」，他也指出，這塊骨頭不僅非常完整，還能看到肌肉和肌腱，「這是非常罕見的發現，因為大塊的骨頭往往會脆化、碎裂」。

挖出該骨頭的挖掘點（Angeac-Charente）曾是一片沼澤，自2010年起，專家們在此處挖出40種以上、不同種類的恐龍化石，總數超過7000件。古生物學家現在正努力將發現的化石，拼湊出一個完整的蜥腳類恐龍骨架。目前進度已達50%，但重建團隊表示，拼湊時間將取決於剩餘骨骼發現的速度而定。

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