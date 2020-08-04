「岩手一號確診」遭肉搜、公司電話被打爆 縣長重話呼籲民眾理性

岩手縣知事達增拓也重話呼籲民眾理性，說「我可能也不得不化身為鬼，嚴正對付妨害病患名譽的行為」。（翻攝自Twitter）

2020-08-04 13:23:59

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，被視為日本「唯一淨土」的岩手縣也在上月29日失守，而岩手縣首例確診者也被網友瘋狂肉搜，確診者任職的公司電話、官網被憤怒民眾打爆、伺服器一度當機。對此，岩手縣知事達增拓也嚴正呼籲民眾理性，「我可能也不得不化身為鬼，嚴正對付妨害病患名譽的行為」。不過，日本各地紛紛出現類似的「檢討」現象，愛媛縣今治市有民眾將該地區首例確診者的個資、肖像印成傳單，貼在各處，形同通緝。

綜合日媒報導，已守半年無確診病例的岩手縣日前破功，首例患者是1名住在盛岡市的40多歲男性，他在22日到關東地區和朋友一起露營，26日回到岩手縣覺得身體不適，29日確診武漢肺炎。而患者發病之後還到公司上班2天，雖然是內勤人員不會跟顧客直接接觸，但公司必仍需對外公布員工的隔離情形以及業務的影響，於是在政府公布該縣出現確診病例後，公司也在官網宣布有員工確診。

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但網友早將矛頭指向「岩手一號」，在政府公布確診訊息後網路上出現大量謾罵留言，甚至鼓勵其他人肉搜，找出這名確診者。公司宣布有員工染疫的消息後，民眾的電話如潮水般地湧入，短短2天已有超過100通的電話，雖然部分電話是正常的詢問電話，但仍接到不少民眾謾罵的來電、帶有歧視內容的E-mail，官網直接被灌爆，伺服器當機，還有民眾直接上門找麻煩，最後公司決定關閉官網，避免員工個資被不當轉載。

而岩手縣知事達增拓也嚴正呼籲民眾保持理性，強調「誹謗的行為有可能構成犯罪」，也嚴厲表示，「我可能也不得不化身為鬼，嚴正對付妨害病患名譽的行為」。

事實上日本各地紛紛出現類似的現象，有民眾將愛媛縣今治市首例確診者的個資、肖像印成傳單，發送到各家信箱，甚至還張貼在路邊，讓不少人傻眼，直呼這根本就是「通緝」。

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愛媛縣今治市首例確診者的個資、肖像印成傳單，張貼在街上。（翻攝自Twitter）

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