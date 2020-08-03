武漢肺炎》日本今新增958人確診 終結連5天破千人

日本武漢肺炎疫情相當不樂觀，今天（3日）有望終結連續5天單日確診破千人的紀錄，但累積確診人數已達4萬927人。（路透）

2020-08-03 23:02:19

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情相當不樂觀，雖然截至今天（8月3日）日本時間晚間10點30分（台灣時間晚間9點30分）的新增確診人數為958人，有望終結連續5天單日確診破千人的紀錄，但今天（3日）也新增5人死亡，累積確診人數已破4萬人，達4萬927人，造成1031人死亡。

根據《NHK》報導，東京都今天（3日）新增258人，東京首都圈三縣千葉、埼玉與神奈川分別新增43人、49人與48人，其中埼玉縣所澤市的所澤第一醫院爆發群聚感染，造成25人確診武漢肺炎，其中有10人是護理師與其他職員、15人是病人，另外尚有68人正在接受檢疫，預計3天後結果會出爐，屆時可能還會新增確診。

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關西地區的大板府今天（3日）新增81人，終結連續6天單日確診破百，甚至破200人的紀錄，京都府則新增29人、兵庫縣新增27人；中部經濟重鎮愛知縣今天確診125人，是全日本確診人數第二高的地區，已連續7天單日確診破百，九州北部的福岡縣今天新增77人，沖縄縣新增37人。

根據《共同社》報導，厚生勞動省針對全國47個都道府縣進行調查，截至7月29日，有4034人住院治療，比前一週增加了1290人，另外有8個行政區的病床使用率超過3成，主要出現在大城市，分別為依次為大阪42.5%、埼玉40.4%、愛知39.0%、東京37.9%、福岡37.3%，隨後是地方城市的滋賀36.9%、沖繩36.6%。

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