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    日本連日確診逾千 安倍內閣支持率跌落新低

    根據日本媒體的最新民調，安倍晉三（見圖）內閣僅有35.4%的支持率，創安倍第2次內閣開始以來最低紀錄。（路透）

    根據日本媒體的最新民調，安倍晉三（見圖）內閣僅有35.4%的支持率，創安倍第2次內閣開始以來最低紀錄。（路透）

    2020-08-04 00:13:45

    〔即時新聞／綜合報導〕根據日本媒體最新民調，安倍內閣僅有35.4%的支持率，創安倍第2次內閣開始以來最低紀錄。

    綜合外媒報導，最近日本的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情不斷惡化，截至8月2日為止，已連續5天單日確診人數都超過1000人，讓民眾對於安倍內閣的防疫工作有所質疑。

    在《日本新聞網》（JNN，Japan News Network）最新調查中，安倍內閣的支持度掉到35.4%，比上個月調查下降2.8個百分點，不支持率上升2.4個百分點，為62.2%。對於政府迄今的防疫工作，僅26%回答「正面評價」，為今年2月以來最低。

    另家日媒《共同社》在6月20至21日實施的全國電話輿論調查也顯示，安倍內閣支持率繼續下跌，較5月底的上次調查下滑2.7個百分點，為36.7%。不支持率為49.7%，較上次增加4.2個百分點。

    《共同社》也指出，由於調查方法不同無法簡單比較，但2012年第二屆安倍政府上台後，內閣支持率在2017年7月創下最低紀錄的35.8%，此次的數字為第二低。

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