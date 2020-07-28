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    帶病毒返鄉可能會被丟石頭！ 日本唯一「淨土」居民壓力爆表

    日本昨日增加598例確診，東京、大阪疫情拉警報。（路透社資料照）

    日本昨日增加598例確診，東京、大阪疫情拉警報。（路透社資料照）

    2020-07-28 11:37:21

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情再延燒，昨日境內共增598例確診，東京、大阪兩大都市再增131例、87例，讓日本政府傷透腦筋，但日媒報導目前壓力最大的是背負「日本唯一零確診縣」美名的岩手縣居民。有東京網友分享自己和老家父親的對話，壓力超大的對話內容在網路上爆紅，也嚇壞不少台灣網友，直呼「日本人壓力真的好大」！

    根據日媒《每日新聞》報導，東北部的岩手縣是日本目前唯一未傳出武漢肺炎確診病例的「淨土」，被外媒稱呼為「岩手縣的奇蹟」，但居民為了維護亮眼成績「壓力爆表」！一名在岩手縣長大、目前住在東京的26歲男子，日前傳訊息向老家父親表示想回家看看，但他的父親馬上說「絕對不要回來！」，又說「「成為『岩手1號』可不是只有上個新聞就能了事的！」。

    這段對話在Twitter上爆紅，被轉發4萬多次，其他網友紛紛留言表示「我妹住在岩手縣，她說如果成為第一例，就活不下去了」、「我的岩手縣老家說，別回來參加任何親戚的喪禮」，甚至有網友分享故鄉有人因為帶病毒回老家，導致老家家人被鄰居丟石頭、辱罵。雖然岩手縣知事達增拓也曾在記者會上溫情喊話「就算本縣出現首例，我們也不會責怪」，但超恐怖後果還是嚇壞不少人。

    消息傳到台灣，也震驚不少台灣網友，紛紛表示「日本人壓力真的好大」、「日本自肅警察很恐怖」、「以日本的風氣應該不是罵一罵而已」、「帶病毒回鄉的那一家應該直接被村八分（日本傳統中對於村落中破壞秩序者進行消極制裁行為的俗稱），也住不下去了」、「這麼大壓力讓一堆人隱匿病情更可怕」。

    相關新聞請見︰

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    網友的父親表示「絕對不要回家!」、「成為『岩手1號』可不是只有上個新聞就能了事的！」（翻攝自Twitter）

    網友的父親表示「絕對不要回家!」、「成為『岩手1號』可不是只有上個新聞就能了事的！」（翻攝自Twitter）

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