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    武漢肺炎》日本全境3日再添960例 睽違5日降至千例以下

    圖為日本橫濱一間醫院內，被隔離的武漢肺炎疑似病患。（路透社）

    圖為日本橫濱一間醫院內，被隔離的武漢肺炎疑似病患。（路透社）

    2020-08-04 09:50:06

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續影響全球，日本境內自緊急事態宣言全境解除後疫情再起，單日新增病例居高不下，令人擔憂；統計日本各自治體回報病例，日本3日全境新增960例確診病例，睽違5日降至千例以下，病例數仍以東京都的258例居冠，其次則為愛知縣的125例。另3日新增5例死亡病例。

    根據《NHK》報導，綜合47個都道府縣3日回報病例，日本全國3日新增病例達960例，另外新增5例死亡病例，使日本境內累計病例達4萬929例（含郵輪「鑽石公主號」案確診病例712例），累計死亡病例達1031例（含郵輪「鑽石公主號」案死亡病例13例）。

    自7月29日起，日本單日新增病例皆突破千例，8月3日新增病例與8月2日1332例相比，下降逾370例，睽違5日降至千例以下。

    觀察病例分布方面，其中以東京都的新增258例最多，都內累計已有1萬3713例確診，累計病例數同時為日本最多；愛知縣則以單日新增125例居次，縣內累計已有2271例確診。除此之外，累計病例數排行第2的大阪府昨新增81例，府內累計病例達4527例。

    觀察新增死亡病例分布，千葉縣、熊本縣、福岡縣、大阪府和東京都分別有1例死亡，另統計至3日，確診者中，重症病例則達87例。

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