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    德國反中情緒成形 梅克爾明秋卸任後親中政策料劇變

    德國總理梅克爾（左）和中國國家主席習近平。（路透檔案照）

    德國總理梅克爾（左）和中國國家主席習近平。（路透檔案照）

    2020-08-03 18:52:48

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政治新聞網Politico的歐洲網站3日刊登的評論指出，全球民主國家正組成對抗中國的陣線，美國和澳洲率先發難後，英國、印度和加拿大隨後跟上，唯獨德國宛如局外人。然而，德國的反中情緒已成形，總理梅克爾明年秋天一卸任，親中政策將出現劇變。

    文中指出，過去1年來，德國不同政治光譜的人士，對中國的看法逐漸強硬，明秋梅克爾卸任、執政聯盟重組後，反中立場儼然無法避免。與梅克爾所屬的保守執政聯盟立場一致的國會下議院聯邦議院（Bundestag）一名官員直言：「梅克爾走後，你很快就會看到轉變，且可能會非常全面。」

    德國產業界一名大老認同上述觀點，指儘管企業不斷遊說政府保持兩國和諧，但政壇和社會輿論的反中情緒，已沒有人可以阻擋，「這股趨勢是單向的，一路往對中強硬前進。」

    梅克爾強調對話、避免對立，並視德企利益為優先的對中策略，已出現眾多裂痕。雖然梅克爾仍希望向外界展示，中國可以做為歐洲夥伴，而非僅是競爭者和制度對手，但「北京顯然拒絕配合」。梅克爾的歐中投資、氣候政策、非洲發展等希望逐一落空，現在連習近平與歐盟領袖9月中旬在萊比錫的峰會，也無限期延期。

    不僅北京不願「配合演出」，就連內閣及聯邦議院的廣大聯盟，也拒絕聽從梅克爾，包括同屬基民黨（CDU）的外交委員會主席洛特根（Norbert Röttgen）為首的議員，以及共同執政的社會民主黨（SPD），還有綠黨議員。據悉，這個跨黨派的反中聯盟有把握今年再給梅克爾一記重擊，阻撓其允許華為參與德國5G建設的計畫。

    隨著英、法、義和大部分東歐和北歐國家準備剔除華為，一直強調歐洲必須在5G建設上立場一致的梅克爾，也很難把德國帶往不同方向。此外，一旦川普在11月大選中敗北，由拜登執掌美國政府，對梅克爾也更加不利，因為拜登已暗示，他準備在中國政策上與所有盟邦合作，屆時德國將很難自作主張。

    另一個值得留意的地方是，明秋的國會大選後，近年對中國態度最兇悍的綠黨，有很大機會加入執政聯盟。綠黨向來主張人權外交，與高度依賴中國市場的德國汽車業也關係冷淡。綠黨成為執政一員後，勢必會把德中經濟利益的順序更往後推。

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