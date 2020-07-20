德支付巨擘去年進軍中國 梅克爾被爆扮說客

德國總理梅克爾被指曾為Wirecard進軍中國一事，在訪中時向中國政府尋求支持。（歐新社檔案照）

2020-07-20 05:30:00

Wirecard上月坦承作假帳 破產重組

〔編譯孫宇青／綜合報導〕德國支付處理金融公司Wirecard爆發作假帳醜聞後，股價和市值重挫，已宣布破產重組，而德國聯邦政府監管機關更是難辭其咎。德國發行量最大的新聞週刊《明鏡》（Der Spiegel）近日進一步踢爆，此事已上升為政治事件，因為該公司去年試圖拓展中國業務時，曾獲得政府高層協助遊說中國當局，且不排除是總理梅克爾親自出馬。

請繼續往下閱讀...

創辦人已被捕 營運長神隱

Wirecard上月十八日坦承，安永（EY）會計事務所無法在其資產負債表中，確認一筆十九億歐元（約六五○億台幣）、相當於總資產四分之一的款項，因此無法如期公布上一年度財務報表。隨後，創辦人兼執行長布勞恩（Markus Braun）辭職且被捕，營運長馬薩利克（Jan Marsalek）下落不明，Wirecard也在上月底因無法償還債務，宣布破產。

財長早知財務問題 卻未處理

在這起醜聞中，德國政府無法擺脫外界質疑，因為英國《金融時報》早在二○一九年初就質疑Wirecard的財報，但德國聯邦金融監理總署（BaFin）當時並未介入調查。尤有甚者，德國財政部的消息更透露，被視為總理梅克爾接班人之一的財政部長蕭茲（Olaf Scholz），也在去年二月就知道Wirecard的財務隱憂，卻未負起監管責任，正面臨反對黨群起攻訐。

值得注意的是，《明鏡》週刊進一步揭露總理梅克爾與Wirecard的關係。去年九月三日，擔任Wirecard顧問的前德國國防部長古滕貝格（Karl-Theodor zu Guttenberg），致函梅克爾私人顧問羅勒爾（Lars-Hendrik Roller），告知W irecard進軍中國的計畫，希望梅克爾在隨後九月六日、七日訪問中國時「促成此事」。九月八日，古滕貝格收到羅勒爾回信，聲稱中方答應給予支持，至於是由梅克爾或訪中團其他成員出面說項，則無從得知。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，德國多家企業近年來醜聞不斷，一再凸顯德企金字招牌失色與德國政府監督不力的問題，包括福斯汽車（Volkswagen）二○一五年被查出車輛發動機控制器被植入特殊軟體，廢氣排放數據不實，以及德意志銀行（DB）在銷售房貸擔保證券（MBS）上誤導投資者，並參與俄羅斯洗錢計畫等。如今，Wirecard假帳醜聞也將為德國政府帶來更多壓力。

德國支付處理金融公司Wirecard因假帳醜聞，在上月底宣布破產。（路透檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法