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    武肺全球逾1775萬例 巴西增4.5萬 日本連4天破千例

    武漢肺炎疫情肆虐全球，據最新統計，全球累計確診已超過1775萬例，並有超過68萬人死亡。（法新社）

    武漢肺炎疫情肆虐全球，據最新統計，全球累計確診已超過1775萬例，並有超過68萬人死亡。（法新社）

    2020-08-02 08:35:20

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，據最新統計，全球累計確診已超過1775萬例，並有超過68萬人死亡。世界衛生組織宣布，維持武漢肺炎為「國際關注公共衛生緊急事件」，強調疫情仍在持續大流行中。

    世衛緊急委員會成員上月31日召開視訊會議，各國專家在檢視疫情最新變化做出最新建議，持續將武漢肺炎列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。此為世衛對國際發出的最高級警報，過往世衛組織曾5度宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，本次是第6次公衛緊急事件，也是最嚴重的一次。

    《約翰霍普金斯大學》最新統計顯示，全球累計確診已超過1775.9萬例，累計死亡人數也超過68.2萬例。其中美國確診病例已突破461萬例，死亡則是超過15.4萬。巴西確診則突破270.7萬例，死亡則是超過9.3萬。印度確診也突破169.5萬例，死亡超過3.6萬。俄羅斯確診逾84萬例，死亡則是超過1.4萬。南非則是確診突破50.3萬例，死亡逾8千人。墨西哥也超過42.4萬例，死亡人數逾4.6萬。

    其中巴西在過去24小時新增4萬5392人確診，境內累計確診和染疫不治病例均排名全球第2多。南非過去一天仍新增超過1萬例，且確診人數突破50萬，佔非洲總確診病例一半，且根據當地病毒學家指出，目前確診數字被嚴重低估，預測確診病例可能很快達到1百萬例。

    至於日本方面，過去一天新增1536人確診，已連續4日破1000例，日本境內累計確診增至3萬7925例；其中東京在1天內新增472人確診，再破單日新高紀錄，累計確診增至1萬3163人。另外菲律賓昨晚間也通報新增4963例確診，創下該國單日最高紀錄，據該國衛生部表示，累計確診人數達9萬8232例、2039死。

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